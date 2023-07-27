İsrail güçleri Filistinli çiftçilerin su kaynaklarını beton dökerek kuruttu.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir çiftçi aileye ait su kaynaklarını beton dökerek kuruttu.
İsrail yönetimi, Batı Şeria’da uluslararası hukuku çiğneyerek yasa dışı Yahudi yerleşimleri inşasına hız verirken, yerli Filistinlilerin mülk ve yaşam kaynaklarına saldırılarını da sürdürüyor.
İsrail güçleri, Batı Şeria’nın güneyinde El Halil kentindeki El-Hicre beldesinde Filistinli bir ailenin tarım arazisine iş makineleriyle baskın yaptı.
Tarım arazisine zarar veren İsrail askerleri, çiftçi ailenin su kuyularını transmikser adlı iş makinesi vasıtasıyla beton dökerek kapattı.
İsrail ordusu, baskına karşı çıkan bölge sakinlerine metal mermi ve ses bombası kullanarak müdahale etti.
Dudin, İsrail makamlarının, arazideki su kaynaklarını hiçbir ön uyarıda bulunmadan yok ettiğini belirtti.