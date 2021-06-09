Dünya İsrail güçleri Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktü
ORTADOĞU

İsrail güçleri Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

Söz konusu zeytin ağaçlarının 10 yıllık olduğu ve İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak ağaçların "doğal sit alanına" dikildiği iddiasında bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktü
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

Filistinli çiftçi Muhammed ed-Diyk, yaptığı açıklamada, Salfit iline bağlı Kefr ed-Diyk köyünde ailesine ait 150 zeytin ağacının İsrail güçlerince söküldüğünü söyledi.

10 YILLIK AĞAÇLARI SÖKTÜLER

Diyk, söz konusu zeytin ağaçlarının 10 yıllık olduğunu ve İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak ağaçların "doğal sit alanına" dikildiği iddiasında bulunduğunu aktardı.

Filistinliler, İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "doğal sit alanı" ilana ederek buraların kontrolünü ele geçirmeyi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına zemin hazırlamayı amaçladığını dile getiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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