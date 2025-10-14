İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli

Şara, CBS News'in "60 Minutes" programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı. Program çekimleri sırasında Şam'ın Cobar bölgesindeki yıkımı Brennan'a gösteren Şara, Suriye'deki iç savaşın zalimce ve zorlu olduğunu, bu binaların doğrudan tek bir amaçla, insanları yerinden etmek için hedef alındığını söyledi. Şara, insanların büyük psikolojik travmalar yaşadığını, şimdi onlara dönmeleri ve yeniden inşa süreci için yeni bir umut vermenin çok önemli olduğunu vurguladı. Halk Sarayı'na ilk giriş anına dair Şara, "Bu saraya girmek çok olumlu bir tecrübe değildi. İnşa edildiğinden bu yana bu saraydan Suriye halkına karşı birçok kötülük geldi" dedi. Kendisinin pragmatik bir lider olduğuna dair yorumlara, Arapçadaki olumsuz çağrışımları nedeniyle katılmadığını belirten Şara, önemli olan noktanın halkı "suçlu rejimin" baskısından gerçekten kurtarmaları olduğunu ifade etti.

İsrail'in iki defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesini bombaladığını ve birinde kendisinin de binada olduğunu belirten Şara, "Bir mesaj vermek için sarayı hedef almak bir mesaj değil, savaş ilanıdır. Ancak Suriye savaşa girmek istemiyor ve İsrail ya da başka birine tehdit teşkil etmek istemiyor" diye konuştu. Şara, Süveyda'daki çatışmaların Suriye makamlarınca yasal olarak çözülmesi gereken bir iç mesele olduğunun altını çizerek, "İsrail, 8 Aralık'tan sonra ele geçirdiği tüm bölgelerden çekilmeli. Suriye, biz Şam'a geldiğimizden bu yana İsrail'i kışkırtmadı" ifadesini kullandı. Ahmed Şara, ayrıca "Beşşar Esed'in adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Ancak şu anda Rusya ile bir çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olacak. Ayrıca ülkenin çıkarlarına da uygun olmayacak" ifadesini kullandı.