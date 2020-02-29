İsrail işgal güçlerinden saldırı: Batı Şeria'da 268 Filistinli yaralandı

Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı

ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.



👉Bu planın detaylarında neler var?

👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?

👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?



'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.