Dünya İsrail işgal güçlerinden saldırı Batı Şeriada 268 Filistinli yaralandı
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İsrail işgal güçlerinden saldırı: Batı Şeria'da 268 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail işgal güçlerinin saldırısı sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinin saldırısı sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.
İsrail askerlerinin saldırısı sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin saldırısı sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.

Gösteriye müdahale sırasında 16 yaşında bir çocuk ise gerçek mermiyle sırtından yaralandı.

Kefr Kaddum'daki gösteriler sırasında bir kısmı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtilen Filistinlilerden yaralananların sayısının 40 olduğu kaydedildi.

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Halil kenti yakınlarındaki el-Fevvar kampındaki gösteriye müdahalede, İsrail askerleri ikisi plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 Filistinliyi yaraladı.

  • Ayrıca, Ramallah ve el-Bire kentlerinin kuzey girişlerinde düzenlenen gösterilere de İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Buradaki olaylardaki yaralanmalara ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.
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