|
Dünya

İsrail Maliye Bakanı'ndan zehir zemberek sözler: 'İkiyüzlü' ABD ahlak dersi veremez

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ordu Radyosuna bulunduğu değerlendirmelerde, Afganistan ve Irak işgallerinde “ikiyüzlülük” ile suçladığı ABD yönetiminin “ahlak ve insan hakları konusunda İsrail’e ders veremeyeceğini” savundu.

18:26 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu oluşturan ortaklardan biri ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarında belirleyici rolü bulunuyor.

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu oluşturan ortaklardan biri ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarında belirleyici rolü bulunuyor.

İsrailli Bakan, Washington yönetiminin, Filistinlilere yönelik ihlaller konusunda İsrail hükümetine yönelttiği eleştirilere ilişkin İsrail Ordu Radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, konuşmasında, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine karşı ABD yönetiminin yaptığı kınama açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerindeki ihlallerine işaret eden Smotrich, “Dünyada bize saldıran herkes ikiyüzlüdür.” dedi.

Smotrich, “Amerikalılara ve onların Afganistan ve Irak'ta neler yaptıklarına girmeyeceğim. Bize ahlak veya insan hakları konusunda ders veremezler. Bu görmezden gelinemeyecek bir ikiyüzlülüktür.” ifadelerini kullandı.


“Suudi Arabistan’la normalleşmek için Filistinlilere taviz vermeyeceğiz”


Öte yandan Smotrich, ABD arabuluculuğundaki İsrail-Suudi Arabistan normalleşme müzakereleriyle ilgili de konuştu.

Smotrich, İsrail-Suudi Arabistan “anlaşmasının bir parçası olarak Filistinlilere yönelik hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini” savundu.

ABD yönetiminin, İsrail'in gelecekte Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşması için Filistinliler lehine ciddi tavizler vermesi gerektiğini İsrailli yetkililere ilettiği öne sürülmüştü.

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu oluşturan ortaklardan biri ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarında belirleyici rolü bulunuyor.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 24 Ağustos’ta İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu savunmuştu.

Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, ABD ve Avrupa Birliği’nden de kınama açıklamaları gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ben-Gvir'in ifadelerini, "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediğini" belirterek kınamıştı.


Bezalel Smotrich

#İsrail
#ABD
#Washington
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yatarken okunacak dualar hangileri?