İsrail ordusu ateşkese rağmen 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu ateşkese rağmen 2 Filistinliyi öldürdü

İşgalci İsrail askerleri
İşgalci İsrail askerleri

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Hamas mensubu olduğu ileri sürülen ve "Sarı Hattı" aştıkları gerekçesiyle iki Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu
"Sarı Hattı"
geçtiğini iddia ettiği 2 Filistinliyi ateşkese rağmen öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün içinde Gazze Şeridi'nin iki farklı bölgesinde 2 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin
"İsrail askerleri için tehdit oluşturacak şekilde yaklaştığı"
ve Hamas mensubu olduğu ileri sürüldü.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri,
"Sarı Hat"
olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.
İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, işgali altındaki
"Sarı Hat"
olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar yapıyor.



