Dünya İsrail silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir'e suikast dahil silahlı eylemler planladığı iddia edilen Hamas'a bağlı bir grubun gözaltına alındığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldı
Arşiv.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet (Şabak) 22 Nisan'da beş kişiyi gözaltına aldı.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Hamas'a ait bir grup silahlı eylemci olduğu, "Milletvekili Ben-Gvir dahil İsrail'e ve İsrailli önemli kişilere yönelik saldırılar planladığı" iddia edildi.

Gözaltına alınanlardan birinin insansız hava aracı satın aldığı ve grubun Kudüs'teki tramvay hattına saldırı planladığı öne sürüldü.

Bir kişinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birinin de Es-Sevri bölgesinde ikamet ettiği bildirilirken, gözaltına alınan diğer kişilerin kaldıkları yer hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada, saldırıların ardından grup üyelerinin, El-Halil veya Cenin bölgelerinde saklanmayı düşündükleri kaydedildi.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu duyurdu: Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebiliriz
DÜNYA
İsrail devlet televizyonu duyurdu: Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebiliriz

Hamas'ın Gazze lideri: İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacak
DÜNYA
Hamas'ın Gazze lideri: İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacak
Ev kiralarına Hollanda Modeli

Ev kiralarına Hollanda Modeli

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.
Tüm dünyanın kabusu olmuştu

Tüm dünyanın kabusu olmuştu

Yeni salgının bulaş nedeni ortaya çıktı.
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

​Üç bakanlık harekete geçti: İlk toplantı bu akşam

​'Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız.'

Herkes ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor.

​KPSS Lisans başvuruları başladı.

​Yüzyıllar sonra saat kulesinin içinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.