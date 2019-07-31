Dünya İsrail şimdi de 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı
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İsrail şimdi de 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

İsrail şimdi de 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

İsrail yönetimi, 4.5 yaşındaki Muhammed İlayyan’dan sonra 6 yaşındaki Kays Firas Abid’in polise taş attığını iddia ederek babasını ifadeye çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
6 yaşındaki Kays Firas Abid.
6 yaşındaki Kays Firas Abid.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Kays Firas Abid'in polise taş attığı gerekçesiyle babasını ifadeye çağırdı.

  • Kays Firas Abid’in babası, İsrail polisinin oğlunu sokakta gördüğünü ve gözaltına almak için kovaladığını ancak annesi ve dedesinin buna engel olduğunu söyledi.

TRT Haber''in Filistin Haber Ajansında (WAFA)'ya dayandırdığı habere göre, oğlunun sokakta oynadığını aktaran baba, İsrail polisinin 6 yaşındaki Kays’ı yakalamak için eve girdiğini ancak Kays’ın yatağın altına gizlendiğini belirtti.

Filistinli baba, daha sonra ifade vermek için İsrail polis merkezine çağrıldığını ancak asıl ifadesi alınmak istenenin 6 yaşındaki oğlu olduğunu kaydetti. Baba Kays sözlerine şöyle devam etti: İsrail polisi, 6 yaşındaki Kays’ı taş attığı gerekçesiyle ifadeye çağırmak istedi ancak Muhammed İleyyan’ın ifadeye çağrılmasının doğurduğu tepkiden çekindikleri için beni çağırıyorlar. İsrail polisi, 4.5 yaşındaki Muhammed İlayyan’ı taş attığı gerekçesi ile ifadeye çağırmış, bu durum kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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