İsrail şimdi de yerleşimcileri silahlandırıyor: Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alıyorlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Ermeni Patrikhanesi’ne saldırdığı, çatıdaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığı bildirildi. Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesi Yetkilisi Ağan Gogçyan’ın sosyal medya paylaşımına göre, iki Yahudi yerleşimcinin Eski Şehir’in Hristiyan Mahallesi’nde Ermenilerin kullandığı bir aracın yolunu engellemesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Yahudi yerleşimcilerin, “Sizin burada bir mahalleniz yok. Burası bizim ülkemiz, buradan çıkın” sözlerini sarf ettiği aktarıldı. Ermeni gençlerin, “Burası bizim de ülkemiz, evimiz burada, burada doğduk, gidecek başka bir yerimiz yok.” dediği, ancak Yahudi yerleşimcilerin bu kişilere göz yaşartıcı gaz sıktığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.