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İsrail şimdi de yerleşimcileri silahlandırıyor: Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alıyorlar

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun binlerce İsrailli sivili silahlandıracağına yönelik vaadinin işgal altındaki Filistin topraklarında radikal Yahudi yerleşimci terörünü artırmasından endişe ediliyor. Son yıllarda işgalci güç ile birlikte çalışan radikal Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mal güvenliğine kastediyor. Bölgede 148 bin silahlı yerleşimci bulunuyor.

Hatice Saka
Hatice Saka
03:45 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Son yıllarda işgalci güç ile birlikte hareket eden radikal Yahudi yerleşimci terörü Batı Şeria’da Filistinlilerin can ve mal güvenliğine kastediyor.

Son yıllarda işgalci güç ile birlikte hareket eden radikal Yahudi yerleşimci terörü Batı Şeria’da Filistinlilerin can ve mal güvenliğine kastediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askeri varlığının ve illegal yerleşimlerin güvenliğinin artırılacağına yönelik açıklamaları, gözleri, Filistin topraklarında hukuksuz şekilde bulunan radikal Yahudi yerleşimcilere çevirdi. Son yıllarda İsrail işgal güçleriyle birlikte Filistinlilere ve onlara ait mülklere saldırılarını yoğunlaştıran çoğu fanatik Yahudi yerleşimciler, terör tehdidi oluşturuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail resmi rakamlarına göre 600 bin yasa dışı yerleşimciden 148 bini silahlı.

İŞGALCİ GÜÇLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

İsrail tarafından paylaşılan veriler, Batı Şeria’daki yerleşim yerlerindeki ruhsatlı silah miktarının ne kadar yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Şu anda, Batı Şeria’daki yerleşimciler de dahil olmak üzere silah ruhsatına sahip 148 bin İsrailli var ve buna “İsrail” işgal güçleri, polis ve güvenlik görevlileri dahil değil. Verilere göre silahlanma oranında yetişkin nüfusun üçte birinin silah ruhsatına sahip olduğu El-Halil kentindeki “Adora” adlı yerleşim yeri ilk sırada yer alırken, onu Salfit köyündeki “Kiryat Netafim, El Halil’de “Nagot” yerleşim birimi takip ediyor. Dördüncü sırada ise sakinlerinin yüzde 32’sinin silah ruhsatı almış olduğu Haredi yerleşim mahallesi “Beit Yatter” yer alıyor. İşlgaci gücün, silahlı yerleşimcileri bir “milis” gücü olarak kullandığı biliniyor.

48 SAATTE 200 SALDIRI

Son 48 saatte işgalci Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin desteğiyle Filistin’in Nablus, Kudüs, El-Halil ve Ramallah kentlerinde evlerin, araçların ateşe verilmesi, sivillere ateş açılması ve ağaçların kesilmesi dahil 200 farklı saldırı düzenledi. Filistin Dışişleri Bakanlığı yalnızca Nablus’ta silahlı İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere 120 saldırı düzenlediğini belirtti. Son 48 saatte yaklaşık 80 Filistinli işgalci İsrail güçleri tarafından tutuklandı. Nakab ve Ovar hapishanelerinde bulunan Filistinli esirler, işgalcilerin

vahşi saldırılarına maruz kaldı.

YERİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ

  • Irkçı Bakan İtamar Ben-Gvir’in talimatıyla Kudüs’te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması için harekete geçildi. İşgalci İsrail güçleri, ilk olarak Filistin’in başkenti olan Kudüs’ün Mukaber bölgesinde yer alan Filistinli Muhammed Matar’ın evini yıktı. Evi yıkılan Matar, yaptığı açıklamada, “İşgal makamları bu bölgede yaşayan Filistinlilere ruhsat vermeyi reddediyor. Yerimizi bırakmayacağız” tepkisini gösterdi.

EN KANLI AY

Ocak 2023, 2015’ten sonra en kanlı işgal ayı olarak tarihe geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı, yılbaşından bu yana 8’i çocuk ve biri yaşlı kadın olmak üzere 35 kişinin işgalci güç ve yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu duyurdu. Sadece son 48 saat içerisinde Nablus’ta 18 yaşındaki Filistinli Kerem Ali Selman, El-Halil’de 26 yaşındaki Nayef Salman Abu Fouda ve Cenin Mülteci Kampı’nda 24 yaşındaki Omar Tariq Ali Al-Saadi işgalcilerin kurşunlarıyla şehit oldu.

Fanatik Yahudiler Ermeni Patrikhanesi’ni bastı

  • İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Ermeni Patrikhanesi’ne saldırdığı, çatıdaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığı bildirildi. Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesi Yetkilisi Ağan Gogçyan’ın sosyal medya paylaşımına göre, iki Yahudi yerleşimcinin Eski Şehir’in Hristiyan Mahallesi’nde Ermenilerin kullandığı bir aracın yolunu engellemesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Yahudi yerleşimcilerin, “Sizin burada bir mahalleniz yok. Burası bizim ülkemiz, buradan çıkın” sözlerini sarf ettiği aktarıldı. Ermeni gençlerin, “Burası bizim de ülkemiz, evimiz burada, burada doğduk, gidecek başka bir yerimiz yok.” dediği, ancak Yahudi yerleşimcilerin bu kişilere göz yaşartıcı gaz sıktığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Ben-Gvir elektrikli sandalye istedi!

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir, başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin toplantısında Filistinlilere yönelik tehditlerde bulundu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsraillilere karşı düzenlenen saldırılara işaret eden Ben-Gvir, “Yakında idam yasasını çıkaracağız. Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeliler” dedi.


#Filistin
#İsrail
#Netanyahu
#Batı Şeria
#Ben-Gvir
2 saat önce
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İsrail şimdi de yerleşimcileri silahlandırıyor: Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alıyorlar
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