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İsrail uçakları Beyrut üzerinde

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında tam anlamıyla bir savaş çıkmasa da kontrollü şekilde devam eden çatışmalar bir ayı geride bıraktı.

04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:07 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik dağlık sınır hattı, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana ölümlerin giderek arttığı çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubunun yanı sıra Filistin İslami Cihad Hareketi'nin 6, Hamas'ın 3 ve Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı'nın 2 mensubu öldürüldü. Çatışmalarda Lübnan'da 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldürüldü. İsrail ordusu ise şu ana kadar 4 asker ve 2 sivilin öldüğünü duyurdu. Ülkenin güneyinde 28 bin 965 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan dün İsrail savaş uçakları Lübnan’ın hava sahasını ihlal ederek başkent Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı. Savaş uçakları Beyrut’ta “Hizbullah’ın kalesi” olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.




#İsrail
#Lübnan
#Beyrut
#Hizbullah
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