İsrail zulmünden kaçıyorlar: Çocuklarımızı kurtarmak için geldik

Yeni Şafak Lübnan'da - Neslihan Önder / Beyrut
İsrail’in Lübnan’ın güneyi ile Beyrut’un banliyölerini hedef alırken katlettiği 600 kişinin en az 50’si çocuk. Güneyden kuzeye bombalardan kaçan insanların akını var. Katliamlar ülkede ciddi bir kenetlenme sağlamış. Beyrut’ta STK’lar şehre gelenleri otel, okul, cami ve kiliselere yerleştiriyor. Güneydeki Sur kentinden gelen Ahmed Birjawi, Yeni Şafak’a, “Çocuklarımı kurtarmak için buraya geldim. Ancak geri döneceğimize karşı hiçbir şüphem yok” dedi.
İşgalci İsrail bir taraftan Gazze’ye ölüm yağdırırken diğer taraftan Lübnan’a da saldırmaya devam ediyor. Lübnan’ın güneyindeki kentler ile Beyrut banliyösü Dahiye’ye saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Suriye-Lübnan sınırını da ateşe tuttu. Kuzeyde Beka bölgesine füzelerle saldırı düzenlendi. Son yılların en şiddetli saldırılarında Lübnan’da en az 50’si çocuk, 600’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle zaten güneyden gelen akın akın göç kafilesine kuzeydeki siviller de dahil oldu. Başkent Beyrut ve Sidon şehri göçmenlerin son durağı oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) açıkladığı verilere göre Lübnan'da yalnızca
Pazartesi gününden bu yana 90 bine yakın kişi evlerini terk etti.
Yeni Şafak, Suriye-Lübnan sınırındaki Al Masna bölgesine girdi.
SINIRDA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ
SINIRDA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ
Yaklaşık bir haftadır güney bölgelerinden Beyrut’a göçler devam ederken, İsrail’in Suriye-Lübnan sınırını hedef almasıyla buradaki siviller de göç etmeye başladı. Büyük telaş ve gerginliğin yaşandığı bölgede halk ellerinde valizlerle yola koyuldu. Saldırılardan kurtulmaya çalışanlar, Suriye sınırında da yoğun trafik oluşturdu. Dün ise İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan
Baalbek el-Hirmil bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Hizbullah’ın Suriye’den silah tedariki için kullandığı Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı vurdu. Bu silahları İsrailli sivillere karşı kullandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün Suriye topraklarından Lübnan’a silah taşıma ve silahlanma girişimlerine karşı saldırılarını ve eylemlerini sürdürecek"
ifadeleri kullanıldı.
GÜNEYDEN SERVİSLERLE GELDİLER
GÜNEYDEN SERVİSLERLE GELDİLER
İşgalci İsrail ordusunun gün aşırı bombalar yağdırdığı Lübnan’da halk birbirine kenetlendi. Zaten iç ekonomik ve siyasal kriz nedeniyle zor zamanlar yaşayan
Lübnan halkı yeni bir savaşın karşısında dayanışma ruhunu yansıtıyor.
Beyrut’ta sivil toplum kuruluşları kurdukları karşılama noktaları ile yerlerinden edilen göçmenlerin kayıtlarını tutup otel, pansiyon, okul, cami ve kiliselere yerleştirmeye başladı. Süresiz olarak kapatılan üniversite ve okullar barınaklara çevrilirken, özel okullar da kapılarını halka açtı. Öyle ki saldırı bölgelerinden Beyrut’a gelmeye çalışan ancak imkanı bulunmayan siviller için okul servisleri gönderildi. Göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için ülkede bireysel ve kurumsal çok sayıda yardım kampanyaları başlatıldı. Bazı sokaklarda hoparlörlerle anons geçilerek İsrail saldırılarında mağdur olanlar için battaniye, yastık, kıyafet, giyecek ve ilaç gibi yardımlar toplandı. Yerlerinden edilen siviller, sığınaklara dönen okul, cami, kilise, parklar ve sahil şeridinde geceyi geçirdi.
BU HAK VE BATILIN SAVAŞI
BU HAK VE BATILIN SAVAŞI
Beyrut’taki karşılama noktasında gazetemize konuşan
Ahmed Birjawi
, güney Lübnan’daki Sur kentinden geldiğini söyleyerek, “
Çocuklarım kurtarmak için buraya geldim. Ancak geri döneceğimize karşı hiçbir şüphem yok. Çünkü bu hak ve batılın savaşı. İsrail elbette yenilecek ama biz hep kazanacağız. Evimiz yıkılabilir, iş yerlerimizi patlatabilirler ama biz tekrar inşa edeceğiz. Ölenler de Allah’ın izniyle şehittir. Onlarla cennette buluşacağız. Bunların hiçbiri önemli değil. Şu an Filistin’de yaşananların aynısını bize de yapıyorlar. Filistinliler de biz de zafer kazanacağız
” dedi.
ŞARTLAR ZOR MOTİVASYON YÜKSEK
ŞARTLAR ZOR MOTİVASYON YÜKSEK
Lübnanlı Birleşik Gençlik Derneği de göçmenler için acil yardım kampanyası başlattı. İsrail’in vurduğu Sur kentinden gelen dernek gönüllüsü
Hasan Zan
, “
Zor günler yaşıyoruz insanlar güneyden buraya doğru göç etmek zorunda kalıyor
” dedi. “
Çok zorlu bir durumla karşı karşıyayız ama moral motivasyonumuz yüksek
” diye belirten Zan, “
Uzun zamandır bu anı bekliyorduk zaten. Annem, babam ve ben saldırıların başlamasıyla birlikte buraya geldik. Çalışmalarımız sürüyor, olağanüstü durum komitesinden gelen talimatları bizler sahada yerine getiriyoruz, bize söylendiği gibi insanları güvenli yerlere yönlendirip yerleştiriyoruz
” ifadelerini kullandı.
70 bin kişi barınma merkezlerine yerleştirildi
70 bin kişi barınma merkezlerine yerleştirildi
- Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi. Mevlevi, Bakanlığın Beyrut'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanlığı ve ilgili yetkililerin, yerinden edilmiş kişiler arasında hasta ve özel ihtiyaçları olan kişilerin güvenliğini sağlamaya ve onları barınma merkezlerinde kontrol altında tutmaya çalıştığını vurgulayan İçişleri Bakanı Mevlevi, bu dönemde 13 bin 500 Suriyelinin ülkesinden ayrılıp Suriye'ye döndüğünü de kaydetti.
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