İsrail zulmünden kaçıyorlar: Çocuklarımızı kurtarmak için geldik

Çocuklarım kurtarmak için buraya geldim. Ancak geri döneceğimize karşı hiçbir şüphem yok. Çünkü bu hak ve batılın savaşı. İsrail elbette yenilecek ama biz hep kazanacağız. Evimiz yıkılabilir, iş yerlerimizi patlatabilirler ama biz tekrar inşa edeceğiz. Ölenler de Allah’ın izniyle şehittir. Onlarla cennette buluşacağız. Bunların hiçbiri önemli değil. Şu an Filistin’de yaşananların aynısını bize de yapıyorlar. Filistinliler de biz de zafer kazanacağız