Dünya İsrailde aşırı sağcılar Ağlama Duvarında beddua için toplandı
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İsrail'de aşırı sağcılar Ağlama Duvarı'nda beddua için toplandı

İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda bedduaya çıktı.

Haber Merkezi AA
İsrailde aşırı sağcılar Ağlama Duvarında beddua için toplandı
İsrail'de aşırı sağcılar Ağlama Duvarı'nda beddua için toplandı.

İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda bedduaya çıktı.

YÜZLERCE KİŞİ AĞLAMA DUVARI'NDA TOPLANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett karşıtlarının çağrısı üzerine yüzlerce Yahudi, Ağlama Duvarı'nda toplandı.

Haham Shmuel Eliyahu liderliğinde düzenlenen ayinde, "Tanrı'nın onlara devletin Yahudiliğini ve ülkenin her yerinde Yahudi yerleşim birimleri inşa projelerini zayıflatmaya yönelik planlarını gerçekleştirme fırsatı vermemesini diliyoruz" şeklinde dualar okundu.

Ayinde ayrıca "İsrail'in Arapların eline geçeceği" uyarıları da yapıldı.

ÖLÜM BÜYÜSÜ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istemişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli aşırı sağcı gruplar, ülkede sol ve merkez çizgideki partilerle hükümet kurma yoluna giden Bennet'e karşı öldürücü bir büyü töreni yapılması için çağrıda bulunmuştu.

"Pulsa diNura" adı verilen öldürücü büyü töreni çağrısının yapıldığı metinde, Yahudi dünyasına zarar vermek isteyen bu kötülüğün ortadan kaldırılması gerektiği kaydedilmişti.

Aşırı sağcı olan ve Filistinlilere olan düşmanlığını gizlemeyen Bennett, İsrail'in Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını ilhak etmesini istiyor, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor, Yahudi yerleşim birimlerini ve Gazze'deki tüm savaşları da destekliyor.

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun dönemi sona erecek.

Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi
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İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı.
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Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı.
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İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık Bu ülke bizim, Netanyahu gitti, Netanyahu hapse sloganları attı.
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Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı suç bakanı yazılı pankart da asıldı.
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Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
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Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.
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İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.
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Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.
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Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi
İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu'nun gidişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.


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