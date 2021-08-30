Dünya İsrailde Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için gösteri
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İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için gösteri

İsrail vatandaşı Filistinliler, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Haber Merkezi AA
İsrailde Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için gösteri
Filistinli kadın tutuklular için gösteri

Hayfa kentindeki Damon Cezaevi önünde toplanan onlarca gösterici, İsrail makamlarına, Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra Enhar ed-Diyk ve diğer kadın tutukluları destekleyen sloganların yer aldığı dövizleri taşıdı.

Filistinli kadın sanatçı Rana Bişara, AA muhabirine, İsrail cezaevlerinde, aralarında annelerin de bulunduğu 35 Filistinli kadın tutuklunun olduğunu söyledi.

Bişara, 25 yaşındaki Diyk'in de hem bir anne hem de doğumu yaklaşan hamile bir tutuklu olduğuna vurgu yaparak, "Enhar'ın durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bugün işgal devletinin yüzüne bağırdık ve içeride acılar çeken Filistinli bu annenin sesini yükselttik." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden olan Enhar ed-Diyk, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı.

Hakkında cezanın henüz kesinleşmediği Diyk'e, sadece eşinin kendisini ziyaret etme hakkı tanınmıştı. Diyk, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu İsrail cezaevlerinin surlarının dışında doğurması için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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