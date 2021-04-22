Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrailde patlama ve roket alarmı duyuldu
ORTADOĞU

İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu

İşgalci İsrail, Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin ülkenin güneyine düştüğünü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğunu duyurdu. "Kısa bir süre önce Negev bölgesine Suriye'den atılan karadan havaya bir füzenin ateşlendiği tespit edildi" denilen açıklamada, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Haber Merkezi AA
İsrailde patlama ve roket alarmı duyuldu
İşgalci İsrail Ordu Radyosu da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına herhangi bir roket atışının yapılmadığını yazdı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından İsrail'in güneyindeki Negev (Necef Çölü) bölgesine havadan karaya bir füze saldırısının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kısa bir süre önce Negev bölgesine Suriye'den atılan karadan havaya bir füzenin ateşlendiği tespit edildi." denildi.

Ayrıntı verilmedi

Füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Buna karşılık, İsrail ordusu füzenin ateşlendiği batarya ile Suriye'ye ait bölgedeki diğer karadan havaya füze bataryalarını vurdu." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail 12 İran gemisini vurdu
DÜNYA
İsrail 12 İran gemisini vurdu

Suriye rejiminin resmi ajansı saldırıyı duyurdu

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

  • İsrail'in, Şam kırsalındaki Dumayr bölgesine füze saldırısı düzenlediğine vurgu yapılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine karşılık veriyor." ifadelerine yer verildi.

Şam çevresinde Suriye ordusunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızlarına yakın grupların da konuşlu olduğu belirtiliyor.

İran tehdit etti: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz
DÜNYA
İran tehdit etti: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz
Abone Ol Google News
Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
Yaşama umudu yok mu?

Yaşama umudu yok mu?

​Feryatları yürekleri dağladı.
Beşiktaşta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

​İçişleri Bakanlığı 23 Nisan kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.