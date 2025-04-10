İsrail'de soykırım karşıtı pankart taşıdıkları için 23 kişi gözaltına alındı

İsrail'in Hayfa kentinde, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların son bulması talebiyle yapılan protestoya sert müdahalede bulunan polis 23 göstericiyi gözaltına aldı.
Gazze'ye saldırıların durdurulması için hükümete çağrıda bulunan bir grup protestocu herhangi bir taşkınlık yapmamasına rağmen İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
İsrail Başsavcılığının, gösteriler sırasında siyasi nitelikteki pankartlara el konulmasını yasaklayan emrine rağmen protestolara müdahale eden polisin alandaki pankartları yırttı.
İsrail'de Gazze'de ateşkes ve esir takası ve saldırıların durdurulması talebiyle pek çok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenliyor.