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İsrail'de soykırım karşıtı pankart taşıdıkları için 23 kişi gözaltına alındı

İsrail'de soykırım karşıtı pankart taşıdıkları için 23 kişi gözaltına alındı

23:5910/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik protestolar
Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik protestolar

İsrail'in Hayfa kentinde, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların son bulması talebiyle yapılan protestoya sert müdahalede bulunan polis 23 göstericiyi gözaltına aldı.

Gazze'ye saldırıların durdurulması için hükümete çağrıda bulunan bir grup protestocu herhangi bir taşkınlık yapmamasına rağmen İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail Başsavcılığının, gösteriler sırasında siyasi nitelikteki pankartlara el konulmasını yasaklayan emrine rağmen protestolara müdahale eden polisin alandaki pankartları yırttı.

Protestoculardan birinin, polis memuruna neden yaka kartı takmadığını sorması üzerine
"Bir daha soru sorarsan seni tutuklarım"
ifadeleriyle polis tarafından tehdit edildiği kaydedildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise
"İsrail'i ve eylemlerini eleştiren ve kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek pankartlar taşıyan ve sloganlar atan 23 göstericinin"
gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'de Gazze'de ateşkes ve esir takası ve saldırıların durdurulması talebiyle pek çok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenliyor.




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