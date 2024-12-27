İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne baskın: Hastane yönetimiyle iletişim kesildi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki sivil yerlere düzenlediği saldırıları kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskına tepki gösterildi.





İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskından önce çevresinde barbarca katliamlar yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası kayıtsızlığı ve ABD yönetiminin ortaklığında savaş suçlarını sürdürdüğüne işaret edildi.





İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaparak hem sağlık personeli hem de içindeki yaralıları silah zoruyla dışarı sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü"





İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları zincirinin uzun olduğu ve Kemal Advan Hastanesi'ndeki suçun da bunlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ise Filistin halkını savaş suçlarına karşı koruma sorumluluklarını yerine getiremediği ifade edildi.





Hastanedeki sağlık personeli ve yaralıların işkencelere maruz kaldığı yönünde belirtiler olduğu vurgulanan açıklamada, oradaki insanların hayatından Tel Aviv ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğuna işaret edildi.





Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki İsrail saldırılarını durdurmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.











