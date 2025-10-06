Yeni Şafak
İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

6/10/2025, Pazartesi
DHA
İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı
İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı

İsrail'e ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyine ve Bekaa Vadisi’ne yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve on binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden bombardımanlar, sınır hattındaki köyleri neredeyse tamamen yaşanmaz hale getirdi. Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in saldırılarının sivil yerleşimleri hedef aldığına dikkat çekerken, Lübnan hükümeti ise Birleşmiş Milletler’e acil müdahale çağrısında bulunuyor.



#Lübnan
#İsrail
#Haber
