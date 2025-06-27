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İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: Dört sivil yaralandı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: Dört sivil yaralandı

23:0727/06/2025, Friday
AA
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İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenlemişti. (Foto: Arşiv)
İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenlemişti. (Foto: Arşiv)

İsrail, Lübnan'la varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyine insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda dört kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesini hedef aldığı saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da Lübnan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

İsrail'in Şakra beldesindeki İHA saldırısında 4 sivilin yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit Tepeleri ve yukarı Nebatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.



#israil
#Lübnan
#İnsansız Hava Aracı
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