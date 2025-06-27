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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: Lübnan devleti isterse İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: Lübnan devleti isterse İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

00:0927/06/2025, Cuma
AA
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'e ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'le olası mücadele ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kasım, "Eğer Lübnan devleti bugün İsrail'i güç yoluyla çıkarmaya ve bir savaş başlatmaya karar verirse, sınırda savaşmak için hazırız." İfadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti tarafından karar alınması halinde, İsrail'i ülkeden çıkarmak için güç kullanılmasına destek vereceklerini ve sınırda savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'le olası silahlı mücadele hakkında değerlendirmede bulundu.

Kasım konuşmasında
"Eğer Lübnan devleti bugün İsrail'i güç yoluyla çıkarmaya ve bir savaş başlatmaya karar verirse, sınırda savaşmak için hazırız."
ifadelerini kullandı.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım

"Teslim olmayacağız"

Hizbullah'ın hiçbir şekilde dayatmalara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Kasım,
"Teslim olmayacağız, ne pahasına olursa olsun bu vatanı gelecek nesillere onurlu bir şekilde bırakmak için mücadele edeceğiz."
dedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.



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