Dünya İsrailden Mısıra 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
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İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştirildi. Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelmesi beklenen İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin, Hamas ile yapılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarı konularını görüşmesi bekleniyor. Ashkenazi'nin ayrıca Hamas'ın elindeki İsrail askeri ile vatandaşlarının iadesi konusuna da yoğunlaşacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İsrailden Mısıra 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Mısır'da.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır'da devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, birkaç saatlik bir ziyaret için Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Ashkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

Ashkenazi'nin Kahire temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geleceği, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasını kolaylaştıracak uygulamaları görüşeceği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına ait "İsrail Arapça Konuşuyor" isimli Facebook hesabından yapılan açıklamada da Ashkenazi'nin Kahire'de "Gazze'ye yönelik ateşkesi ve uluslararası gözetim altında Gazze'nin yeniden imarını konuşacaklarını söylediği" aktarıldı.

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İsrail askerlerinin iadesi de konuşulacak

Ashkenazi'nin ayrıca Hamas'ın elindeki İsrail askeri ile vatandaşlarının iadesi konusuna da yoğunlaşacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Ashkenazi'nin ziyaretiyle, 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı Mısır'a gitmiş oldu. En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Washington’da
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ABD'nin başkenti Washington'ın sembollerinden Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin'e desteklerini ifade ettikleri pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin bir gün özgür olacak" sloganları attı.

İsrail saldırıları 10 Mayıs'ta başlamıştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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