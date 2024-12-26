İsrail'den Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Saldırıda ölü ve yaralılar var

Saldırıda ölü ve yaralılar var

Saldırılardan DSÖ ve BM heyeti de etkilendi

Saldırılardan DSÖ ve BM heyeti de etkilendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.