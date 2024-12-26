İsrail'den Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail, bu kez de Yemen'i hedef aldı. İsrail ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırıda üç kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirilirken, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı da aktarıldı. İsrail'in Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısından DSÖ ve BM heyetinin etkilendiği de aktarıldı.
Saldırıda ölü ve yaralılar var
Öte yandan Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı aktarıldı.
Haberlerde, İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Sana'daki havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.
Netanyahu, Husilere saldırı planını onaylamıştı
Mesire televizyonu, İsrail'in başkent Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.
Saldırılardan DSÖ ve BM heyeti de etkilendi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.