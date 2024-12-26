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İsrail'den Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'den Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

21:1026/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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İsrail'in Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü.
İsrail'in Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü.

Bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail, bu kez de Yemen'i hedef aldı. İsrail ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırıda üç kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirilirken, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı da aktarıldı. İsrail'in Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısından DSÖ ve BM heyetinin etkilendiği de aktarıldı.

İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli
Husiler
in kontrolündeki
Uluslararası Sana Havalimanı
'na düzenlediği
hava saldırıların
da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun
Telegram
hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

YouTube
İsrail'den Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya
26 Aralık, Perşembe

Saldırıda ölü ve yaralılar var

Paylaşımda, "
Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
" denildi.

Öte yandan Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı aktarıldı.

Haberlerde, İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Sana'daki havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Netanyahu, Husilere saldırı planını onaylamıştı

Mesire televizyonu, İsrail'in başkent Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasında, Başbakan
Binyamin Netanyahu
,
Savunma Bakanı Yisrael Katz
ve
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi
'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

Saldırılardan DSÖ ve BM heyeti de etkilendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.



#İsrail
#Uluslararası Sana Havalimanı
#Yemen
#Saldırı

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