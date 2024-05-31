İsrail'e Paris'te şok: Dünyanın en büyük savunma fuarından kovuldular

Ulusal basında yer alan haberlere göre, savunma alanında yüzlerce ülkeden binlerce yatırımcı ve firmanın boy gösterdiği Eurosatory'e, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail katılamayacak.
130 ülkeden 2 binden fazla katılımcının Türkiye'den ise 52 kuruluşun yer alacağı fuara İsrail 74 şirketle katılacaktı.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail karşıtı eylemlerin meyvesini aldıklarını belirtti.
Portes, hükümete İsrail'e silah ambargosu uygulaması konusunda baskıyı sürdürme çağrısı yaptı.
Filistin destekçileri 22 Mayıs'ta Fransa Savunma Bakanlığı önünde, İsrail'in fuara katılımının engellenmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması talebiyle gösteri düzenlemişti.