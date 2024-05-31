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Dünya

İsrail'e Paris'te şok: Dünyanın en büyük savunma fuarından kovuldular

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, terör devleti İsrailli silah firmalarının Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (Eurosatory) katılmalarının engellenmesi için gösteri yapmıştı. Fransa, bugün duyurduğu kararla, 17-21 Haziran tarihlerinde Paris'te düzenlenecek, dünyanın en büyük savunma ve güvenlik fuarı olan Eurosatory'e İsrailli şirketlerin alınmayacağını açıkladı.

17:06 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 18:08 - 31/05/2024 Cuma
AA
Paris'te İsrailli firmaların Eurosatory Fuarı'na katılımlarının engellenmesi için gösteri düzenlendi. (Arşiv)
Paris'te İsrailli firmaların Eurosatory Fuarı'na katılımlarının engellenmesi için gösteri düzenlendi. (Arşiv)

Ulusal basında yer alan haberlere göre, savunma alanında yüzlerce ülkeden binlerce yatırımcı ve firmanın boy gösterdiği Eurosatory'e, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail katılamayacak.

Fuarın ana organizatörü Coges Events,
"hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standı"
olmayacağını duyurdu.

130 ülkeden 2 binden fazla katılımcının Türkiye'den ise 52 kuruluşun yer alacağı fuara İsrail 74 şirketle katılacaktı.


Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail karşıtı eylemlerin meyvesini aldıklarını belirtti.


Portes, hükümete İsrail'e silah ambargosu uygulaması konusunda baskıyı sürdürme çağrısı yaptı.

Filistin destekçileri 22 Mayıs'ta Fransa Savunma Bakanlığı önünde, İsrail'in fuara katılımının engellenmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması talebiyle gösteri düzenlemişti.


Türk zırhlısından güçlenen silahıyla İngiltere'de gövde gösterisi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 4 kıtada görev yapan Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracıyla Avrupa pazarındaki iddiasını İngiltere'ye taşıdı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Macaristan'da imzaladığı sözleşmeyle ilk kez Avrupa pazarına adım atan Nurol Makina, bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Romanya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu ülkelerde çeşitli etkinliklere katılan şirket, Polonya'da düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da bu yıl ilk kez araçlarını tanıttı. İngiltere'deki DSEI, Fransa'daki Eurosatory gibi dünyanın önemli savunma sanayisi fuarlarına katılarak Avrupa'da göreve hazır olduğu mesajını veren Nurol Makina, İngiltere'de yeni bir adım attı. Dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de düzenlenen DVD2022 Fuarı'na araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4 katıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Millbrook'taki test merkezinde gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarından gelen profesyonelleri, askeri personeli ve karar vericileri bir araya getirdi. Fuarda, 24 ülkeden 210'dan fazla şirket yer aldı.




#EUROSATORY
#Fransa
#İsrail
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