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Dünya

İsrail'i eleştiren Amerikalı gazetecilere haber yapma yasağı getirildi

ABD ve iş birliği yaptığı diğer Batılı demokrasiler, her defasında dünyaya 'basın özgürlüğü' naraları atarken, söz konusu kendi ülkeleri olduğunda üç maymunu oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles, Kaliforniya ve Batı Amerika'da yayın yapan Los Angeles Times'ın çalışanları, gazetenin yayın kurulundan ayrı, İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştirdikleri ve ateşkes çağrısı yaptıkları bir bildiriyi, gazetenin internet sitesinden yayımladı. Bunun üzerine Los Angeles Times yönetimi, bildiride imzası olan çalışanlarına en az 3 ay boyunca Gazze'yle ilgili haber yapmalarını yasakladı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
11:02 - 17/11/2023 Friday
Güncelleme: 11:53 - 17/11/2023 Friday
Yeni Şafak
Foto: Yeni Şafak.

Foto: Yeni Şafak.

ABD, diğer batılı demokrasilerin de yardımıyla, kendi çıkarlarına uygun olmayan durumlarda, basın özgürlüğünü de gazetecilerin temel hak ve hürriyetlerini de baskı altına almaktan kaçınmıyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan işgalci İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştiren gazetecilere haber yapma yasağı getirildi.


Üç ay süreyle haber yazamayacaklar


ABD'nin önemli gazetelerinden olan Los Angeles Times'ın çalışanları, gazetenin yayın kurulundan ayrı, İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştirdikleri ve ateşkes çağrısı yaptıkları bir bildiriyi, gazetenin internet sitesinden yayımladı.



"Hemen ateşkes" haberi yapmışlardı


Gazeteciler yayımladığı bildiride, ''Ateşkes zamanı geldi. Biden yönetiminin, halihazırda 11.000'den fazla Gazzeli'nin ölümüne yol açtığı bildirilen saldırıları durdurması için Benjamin Netanyahu hükümetine güçlü ve sürekli baskı uygulamasının zamanı geldi. Dünya daha fazla sivilin katledilmesine seyirci kalamaz'' diyerek zulme sessiz kalmadı.


Yayımlanan bildiride ayrıca Biden yönetiminin İsrail'in suç ortağı vurgusu yapılarak, ''Biden yönetiminin görevi artık İsrail ile suç ortaklığı yapmamasıdır. Gazze'deki dehşeti mazur görmenin zamanı geçti. Biden'ın kitlesel, ayrım gözetmeyen cinayetleri durdurması için Netanyahu'ya sert baskı yapması gerekiyor. Bu, ateşkes çağrısıyla başlıyor'' dedi.



İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum


7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.


İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.


Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



#Los Angeles Times
#Gazze
#Filistin
#İsrail
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