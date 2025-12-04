İsrail’i eleştirenler öldürülsün

Konuşmacılar birbirinden skandal ifadeler kullanırken, İsrail-Amerikan Konseyi CEO'su Elan Carr, İsrail'i eleştiren Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağrısında bulundu. "İsrail'in oradaki (Gazze) düşmanlarına yaptığını siz de burada (ABD) düşmanlarımıza yapın" diyen Carr, “İşimiz bu ve buna odaklanıyoruz” sözlerini sarf etti. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail’in halk tarafından yeniden sevilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti. “İsrail’in halkla ilişkileri en kötü durumda” ifadelerini kullanan Clinton, İsrail aleyhine dezenformasyon yapıldığını iddia ederek soykırımı reddetti. Eski İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin zaferini Yahudilerin kaybı olarak nitelendirdi. Amerikalı Yahudi milyarder Miriam Adelson, ABD-İsrail ilişkilerinin “kritik bir sınavdan” geçtiğini ve Beyaz Saray’ın İsrail’i daha fazla desteklemesi gerektiğini savundu belirtti. Konferansta Adelson’ın sanal gerçeklik müzesi için çalışmalar yürüttüğünü ve “VR’la 7 Ekim katliamı” canlandırması için çalıştığı belirtildi.