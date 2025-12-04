İsrail’i eleştirenler öldürülsün

ABD’nin New York kentinde Siyonist lobi tarafından düzenlenen Birinci Hayom Konferansı’nda, ABD’li ve İsrailli politikacılar, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı aklayarak şiddet ve baskının Yahudiler için nihai çözüm olduğunu ifade etti.
Konuşmacılar birbirinden skandal ifadeler kullanırken, İsrail-Amerikan Konseyi CEO'su Elan Carr, İsrail'i eleştiren Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağrısında bulundu. "İsrail'in oradaki (Gazze) düşmanlarına yaptığını siz de burada (ABD) düşmanlarımıza yapın" diyen Carr, “İşimiz bu ve buna odaklanıyoruz” sözlerini sarf etti. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail’in halk tarafından yeniden sevilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti. “İsrail’in halkla ilişkileri en kötü durumda” ifadelerini kullanan Clinton, İsrail aleyhine dezenformasyon yapıldığını iddia ederek soykırımı reddetti. Eski İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin zaferini Yahudilerin kaybı olarak nitelendirdi. Amerikalı Yahudi milyarder Miriam Adelson, ABD-İsrail ilişkilerinin “kritik bir sınavdan” geçtiğini ve Beyaz Saray’ın İsrail’i daha fazla desteklemesi gerektiğini savundu belirtti. Konferansta Adelson’ın sanal gerçeklik müzesi için çalışmalar yürüttüğünü ve “VR’la 7 Ekim katliamı” canlandırması için çalıştığı belirtildi.
İSRAİL'LE UĞRAŞILMAYACAĞINI DÜNYAYA GÖSTERDİK
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise “Cesur İsrail ordusu birçok açıdan bizim değerlerimiz için ön saflarda mücadele ediyor. İki ülkenin ortak düşmanları var” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Mülteci Ajansı UNRWA’yı eleştiren Waltz, kurumun Hamas’ın operasyon kolu gibi çalıştığını” savundu. Gazze ve Lübnan’daki katliamlara ilişkin olarak, İsrail’in her zaman kendini savunma hakkına sahip olduğunu kaydeden Waltz, “Zor adımlar atmak gerekiyorsa, o adımlar atılmalıdır” ifadesini kullandı. İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise BM’nin İsrail aleyhinde çalıştığını savundu. İsrail’in savaşı kazandığını savunan Danon, “Dünyaya İsrail’le oynanmayacağını gösterdik. İsraillilerin katledildiği günler karşılıksız kalmayacak, bize saldıranların peşine düşeriz” dedi.
Türkiye de hedef gösterildi
- İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, yaptığı konuşmada Türkiye ile Suriye’deki yeni yönetim arasında oluşan hattı “İsrail’e yönelik en büyük tehdit” olarak nitelendirdi. Chikli, Suriye lideri Ahmed Şara için “Onunla yapılacak bir barış anlaşması yok” dedi. Ankara’daki yönetimi Şara’nın çizgisiyle aynı ideolojik zeminde gördüğünü belirten Chikli, “Colani (Şara) Müslüman Kardeşler, Erdoğan Müslüman Kardeşler. Bu eksen yeni İran’dır” ifadelerini kullandı. İsrail’in Hermon Dağı ve tampon bölgede güç bulundurmayı sürdürmesi gerektiğini söyleyen Chikli, aksi hâlde, “Yeni bir 7 Ekim riskinin doğacağını” dile getirdi.