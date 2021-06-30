Dünya İsrailin Dubai Konsolosluğu resmi törenle açıldı İşbirliği artacak
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İsrail'in Dubai Konsolosluğu resmi törenle açıldı: İşbirliği artacak

İsrail be Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeden sonra, İsrail'in Dubai Konsolosluğu resmi törenle açıldı.

Haber Merkezi AA
İsrailin Dubai Konsolosluğu resmi törenle açıldı: İşbirliği artacak
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Abu Dai'de kırmızı halıyla karşılanmıştı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konsolosluk açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin dünkü Abu Dabi Büyükelçiliği açılışının ardından bugün de Dubai Konsolosluğunun açılış törenine katıldı.

Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Lapid, "Tarih yazmaya alışıyoruz. Bu konsolosluk sembolik bir yer değildir. Yaşamın, turizmin ve iş dünyasının yeridir." ifadelerini kullandı.

BAE ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, açılış törenine BAE Dijital Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ömer Sultan el-Ulema da eşlik etti.

İŞBİRLİĞİ SONRAKİ ADIMA TAŞINACAK

BAE'li bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Diğer ülkelere model olması için ikili iş birliğimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağız." dedi

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, dün ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

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