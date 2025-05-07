İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına Avrupa'da 6 ülke tepki gösterdi

İspanya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç ve Slovenya, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına tepki gösterdi.

Altı Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının imzasının bulunduğu ortak açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme ve Gazze Şeridi'nde uzun süreli bir İsrail varlığı kurma planının açıklanmasından duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu, bir başka çizgiyi daha aşacak, yeni ve tehlikeli bir tırmanışa işaret edecek ve iki devletli çözüme dair umutları tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.





"Gazze, Filistin halkına ait olan Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır."

Gazze'de yeni ve daha fazla askeri tırmanışların Filistinli sivil halk için zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceği ve esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı vurgulanan açıklamada, "Gazze'de demografik veya topraksal her türlü değişikliği, nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilmesini zorlayacak veya bunu kolaylaştıracak her türlü planı kararlı bir dille reddediyoruz. Bu, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecektir." denildi.

"Tüm nüfusun insani yardıma erişimini garanti altına almayan bir sisteme şiddetle karşı çıkıldığı" aktarılan açıklamada, "Gazze, Filistin halkına ait olan Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.





Bakanların ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları, iki aydan fazla süredir Gazze'deki Filistinli sivil halka her türlü insani yardım ve ticari malzemenin ulaşmasını engelliyor. İsrail, bu önlemleri kaldırması ve yardımları kolaylaştırması yönünde yapılan çağrılara rağmen önlemleri gevşetmek yerine daha da sıkılaştırdı. İsrail'e ablukanın derhal kaldırılması çağrısını yapıyoruz. Ayrımcılık yapılmaksızın ihtiyaç sahibi tüm sivillere yardım ulaştırılması, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi diğer insani ilkelere uyulması esastır."

Ateşkesin acil olarak yeniden sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapan ve iki devletli çözüme desteklerini vurgulayan Bakanlar, "Hep birlikte İsrail makamlarını itidal göstermeye çağırıyoruz. İsrail'i ayrıca, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarıyla tam işbirliği içinde, acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın engellenmeden ve geniş çaplı olarak sağlanmasını temin etmek için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeden almaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.







