Dünya İsrailin Gazzeye saldırılarında şehit sayısı 243e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 243'e yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 243'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
İsrailin Gazzeye saldırılarında şehit sayısı 243e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 243'ye yükseldi

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes sonrası 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı ifade edildi. Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yıkılan evin enkazından bir çocuğun cansız bedenin çıkarıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi
DÜNYA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi

  • İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Dünya Filistinliler için ayakta: Özgür Filistin için gösteriler düzenlendi
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Dünya Filistinliler için ayakta: Özgür Filistin için gösteriler düzenlendi
İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırları bir çok ülkenin ayağa kalkmasına neden oldu. Madrid, Ürdün, İslamabad ve Ramallah hep bir ağızdan 'Filistin için Özgürlük' sloganları attı.

Hamas ile ateşkese varıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Mescid-i Aksa'da
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Mescid-i Aksa'da "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu.

  • Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.

Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
OYNAT 01:24
Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
İşgalci İsrail güçleriyle Hamas arasında varılan ateşkes kararının ardından Filistinliler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Burada şükür secdesi yapıp dualar etti.

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