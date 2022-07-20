Dünya İsrailin Kanal 13 televizyonu muhabirinin Mekkeye girmesi nedeniyle özür diledi
ORTADOĞU

İsrail'in Kanal 13 televizyonu muhabirinin Mekke'ye girmesi nedeniyle özür diledi

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, muhabirinin Müslümanların kutsal şehri Mekke'ye girdiğinin ortaya çıkması üzerine özür açıklaması yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrailin Kanal 13 televizyonu muhabirinin Mekkeye girmesi nedeniyle özür diledi
Muhabir Gil Tamari'nin gazetecilik amacıyla Mekke'ye girdiği aktarılan açıklamada, "önemli yerlerin ilk kaynaktan bilinmesi ve tanınmasının amaçlandığı" savunuldu.

İsrail'in ulusal televizyonu "Kanal 13" Twitter hesabından yaptığı Arapça açıklamayla, gayrimüslimlerin girişi yasak olan Mekke'ye Yahudi muhabirinin girmesi nedeniyle özür diledi.

Muhabirin Mekke'ye girmesinin "İslam dünyasının ve Suudi Arabistan Krallığı'nın duygularını zedeleme amacı taşımadığı" savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Kanal 13 olarak, bu ziyaretten ötürü üzülen herkese özürlerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Bu durum, gazeteciliğin özü olan gazetecilik merakı, her yere ve olaya ilk kaynaktan ulaşma çabasından kaynaklanmıştır."

Muhabir Gil Tamari'nin gazetecilik amacıyla Mekke'ye girdiği aktarılan açıklamada, "önemli yerlerin ilk kaynaktan bilinmesi ve tanınmasının amaçlandığı" savunuldu.

'Tüm dinlere saygı' mesajı

Haberlerinin "tüm dinlere saygı" temelinde yapıldığına dikkati çeken Kanal 13, farklı dinlere mensup olanların birbirini tanıması ve hoşgörünün öneminden söz etti.

Kanal 13 muhabiri Tamari'nin gayrimüslimlerin girişi yasak olan Mekke'ye girdiği görüntülerin yanı sıra Arafat'ta fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.

Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Ekonomiye 2 milyon dolarlık katkı sağladı.
Annesi yorulmasın diye yaptı

Annesi yorulmasın diye yaptı

Sinyal kolu kalemden kornası konserve kutusundan.
Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım

Ormanda 8 günlük yaşam mücadelesini anlattı.

​MSB paylaştı: Türk karasularına böyle ittiler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Bolu'da vakalar artıyor: Yetkililer harekete geçti.

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.