İsrailli diplomattan İran Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması sırasında provokasyon

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Mahsa Emini'nin posteriyle salonda eylem yaptı.
İsrailli diplomat Erdan, Reisi kürsüde konuşurken, geçen yıl polis nezaretinde hayatını kaybeden İranlı kadın aktivist Emini'nin fotoğrafıyla ayağa kalktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Erdan'ın BM yetkilileri tarafından salondan çıkartıldığı görüldü.
Mahsa Emini gösterileri
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.