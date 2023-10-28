İsrailli esirin annesinden siyonist teröre sert tepki: İsrail bu savaşı zaten kaybetti

Merav Leshem-Gonen
Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.
İsrail'in kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından gelen saldırılar, Gazze'de Hamas'ın elinde esir tutulan 200'den fazla İsraillinin can güvenliği konusunu da yeniden gündeme getirdi.
İsrail Ordu Radyosunun konuştuğu bir esir annesi, İsrail'in bu savaşı "zaten kaybettiğini" belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıların orada rehin tutulan kızının hayatını riske attığını ifade etti.
Leshem-Gonen, "Kızımın ve kaçırılan diğer kişilerin gerçekten canlı olarak geri döneceklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye konuştu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.