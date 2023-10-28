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Dünya

İsrailli esirin annesinden siyonist teröre sert tepki: İsrail bu savaşı zaten kaybetti

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerden birinin annesi, işgalci İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar için “bu zaten kaybettiğimiz bir savaş” yorumunu yaparak, “Kızımın canlı olarak geri döneceğinden nasıl emin olabiliriz?" diye sordu.

12:54 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Merav Leshem-Gonen

Merav Leshem-Gonen

Terör devleti İsrail dün akşam abluka altındaki
Gazze
'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.


İsrail'in kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından gelen saldırılar, Gazze'de Hamas'ın elinde esir tutulan 200'den fazla İsraillinin can güvenliği konusunu da yeniden gündeme getirdi.


İsrail Ordu Radyosunun konuştuğu bir esir annesi, İsrail'in bu savaşı "zaten kaybettiğini" belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıların orada rehin tutulan kızının hayatını riske attığını ifade etti.



Rumi adlı Gazze'deki esirin annesi
Merav Leshem-Gonen
, "Ben stratejiyi anlamıyorum, anneliği anlıyorum ve bunun zaten kaybettiğimiz bir savaş olduğunu hissediyorum." dedi.

Leshem-Gonen, "Kızımın ve kaçırılan diğer kişilerin gerçekten canlı olarak geri döneceklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye konuştu.


İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.


İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.


Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.



#Gazze
#İsrail
#esir
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