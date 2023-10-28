İsrailli esirin annesinden siyonist teröre sert tepki: İsrail bu savaşı zaten kaybetti

Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzy Sanders, işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları 2014'deki saldırılardan daha güçlü olduğunu yine de Hamas'ı bitiremeyeceğini itiraf etti. Sanders "Onlara kesin bir darbe indirmiş olmalarına rağmen Hamas daha da güçlendi" açıklamasında bulundu. İsrail hükümetinin beceriksiz olduğunu söyleyen Sanders, verdiği röportajda "Onları öldürüyoruz ve herhangi bir alternatif sunmuyoruz. Onları zayıflatıcı bir kuşatma altında tutuyoruz, tükeniyorlar, yakıtları bitiyor, içme suları bitiyor. Bir alternatif yaratmalıyız, Hamas'ı yenmek istiyorsak Filistin halkını onlara karşı çevirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.