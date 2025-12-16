Yeni Şafak
İsrailli muhalif lider Liberman'ı korku sardı: Türkler Gazze'ye gelirse...

17:0616/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AA
Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan Türkiye açıklaması
Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, haber sitesine verdiği röportajda, Gazze başta olmak üzere bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin Türkiye'yi çıkaramayacağını söyledi.

Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.

Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair ise Liberman, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece
"Türkiye'nin bastırdığını"
söyledi.
Liberman, Türkiye'nin
"Hamas'ı korumak için Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini"
iddia etti.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız oldu

Türkiye'nin bölgeye yerleşmeye çalıştığını savunan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak."

İsrailli lider, ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını satması, Suriye'deki Türk varlığı ve Türk güçlerinin Gazze'ye gitmesinin bölgedeki güç dengesinde "dramatik değişikliğe yol açacağını" dile getirerek bunların kendisini şu anda "en rahatsız eden" noktalar olduğunu kaydetti.




