İşte o alçak

Kimliği belirlenen terörist hakkında arama kararı çıkarıldı. Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw TV ve yerel kaynaklara göre olay tamamen planlı bir şekilde gerçekleşti. Saat 11:30'da 3 kişi Toyota Yaris model bir araba ile Türk diplomatın bulunduğu restoranın karşısına gelerek bekledi. Bölgede keşif yaptıktan sonra ayrılan 3 kişi, yarım saat sonra yanlarına 1 kişi daha alarak geri döndü. 2 kişi aracın içinde beklerken diğer 2 kişi de Türk diplomatın bitişiğindeki masaya oturdu.

BAŞINA ATEŞ AÇTI

Köse yemeğini yiyip hesap ödeme üzere kasaya yaklaştığında saldırganlardan birisi ayağa kalkarak susturuculu tabanca ile Türk diplomatın başına yakından bir el ateş etti. Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sonrası lokantadakilerin hepsi yere yattı. Saldırganlar o sırada ayağa kalkmak isteyen diğer 2 kişiye de ateş açtı. Bu Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin saldırganlara müdahale etmek için mi yoksa dışarıya kaçmak için mi ayağa kalktıkları bilinmiyor.

SALDIRGANI VURDU

Bu sırada Köse'nin yanındaki arkadaşı silahını çekerek saldırganlardan birini vurdu. İki saldırgan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 70'e yakın adrese baskın yapıldı, 300'e yakın kişi sorgudan geçirildi. Terör örgütü PKK kontrolündeki Mahmur Kampı'nda da çok sayıda ismin sorgudan geçirildiği iddia edildi. Erbil'e Türkiye'den giden incelemeye ekibi ise olay sonrası tadilata alınan restoranda incelemelerde bulundu.

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BARZANİ DE ORADAYDI

Öte yandan saldırı sırasında Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yeğeni Metin Dilovan Barzani'nin de restoranda olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayımlayan Barzani, "Erbil'de saldırının gerçekleştiği restrontta ben ve birkaç arkadaşım her vatandaş gibi öğle yemeği için orada bulunuyorduk. Allah'a çok şükür hepimiz iyi durumdayız ve yara almadan kurtulduk. Maalesef bazı kişiler olayda hayatını kaybetti" diye yazdı.