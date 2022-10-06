İsveç heyetiyle yedi saat

Türkiye, şartlı yeşil ışık yaktığı NATO üyeliği konusunda İsveç’ten bir heyeti ağırladı. Ziyarette ana gündem, Türkiye’nin iade talepleri oldu. Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, dün terör suçlularının iadesi için Ankara’da 7 saat süren bir toplantı yaptı. Taraflar ilk kez 26 Ağustos tarihinde Helsinki’de bir araya gelmişti. Dünkü toplantıda Türkiye adına Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İkili anlaşma gereği İsveç’ten iadesi istenen FETÖ’cü ve PKK’lıların dosyaları yeniden masaya konuldu. Bu isimlerin Türkiye’ye ve Türk yargısına bir an önce iade edilmesi istendi. İsveç’ten iadesi istenen FETÖ’cüler arasında Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz da bulunuyor. Görüşmede iade talepleri daha önce reddedilen PKK’lılarla ilgili talepler de tekrar gündeme geldi.

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Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, İsveç Devlet Televizyonu SVT’de yayınlanan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz içerikler” nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Herrström’e, SVT’deki programla ilgili Türkiye’nin tepkisi iletildi. Türkiye’ye yönelik çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu, bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanamayacağı vurgulandı.

DÜNYA Almanya'da terör örgütü PKK üyesine dava açıldı