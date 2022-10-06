Dünya İsveç heyetiyle yedi saat
AVRUPA

İsveç heyetiyle yedi saat

Türkiye, şartlı yeşil ışık yaktığı NATO üyeliği konusunda İsveç’ten bir heyeti ağırladı. Ziyarette ana gündem, Türkiye’nin iade talepleri oldu.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
İsveç heyetiyle yedi saat
İsveç’teki PKK yandaşları sık sık gösteri düzenliyor.

Türkiye, şartlı yeşil ışık yaktığı NATO üyeliği konusunda İsveç’ten bir heyeti ağırladı. Ziyarette ana gündem, Türkiye’nin iade talepleri oldu. Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, dün terör suçlularının iadesi için Ankara’da 7 saat süren bir toplantı yaptı. Taraflar ilk kez 26 Ağustos tarihinde Helsinki’de bir araya gelmişti. Dünkü toplantıda Türkiye adına Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İkili anlaşma gereği İsveç’ten iadesi istenen FETÖ’cü ve PKK’lıların dosyaları yeniden masaya konuldu. Bu isimlerin Türkiye’ye ve Türk yargısına bir an önce iade edilmesi istendi. İsveç’ten iadesi istenen FETÖ’cüler arasında Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz da bulunuyor. Görüşmede iade talepleri daha önce reddedilen PKK’lılarla ilgili talepler de tekrar gündeme geldi.

Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, İsveç Devlet Televizyonu SVT’de yayınlanan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz içerikler” nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Herrström’e, SVT’deki programla ilgili Türkiye’nin tepkisi iletildi. Türkiye’ye yönelik çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu, bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanamayacağı vurgulandı.

Almanya'da terör örgütü PKK üyesine dava açıldı
DÜNYA
Almanya'da terör örgütü PKK üyesine dava açıldı

GÖÇ-İZDER üzerinden PKK'ya 6 milyon lira: AB, BM ve Belçika ayrı ayrı fonladı
GÜNDEM
GÖÇ-İZDER üzerinden PKK'ya 6 milyon lira: AB, BM ve Belçika ayrı ayrı fonladı
Yolda yürürken ayağına takıldı

Yolda yürürken ayağına takıldı

Sert cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Elle besleyen artık yandı

Elle besleyen artık yandı

İdari para cezası var.
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

AK Parti'nin hukukçu kurmayları Bakan Bozdağ başkanlığında toplandı.

​60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​'Başörtüsüne' yönelik anayasa değişikliği için ilk adım atıldı.

Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Hepsi yüzde yüz yerli ve milli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.