İsveç’in beş günahı ​

NATO üyeliği için Türkiye’nin ‘veto’ kilidini açmaya çalışan İsveç, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuluçka merkezi konumunda. Türkiye aleyhtarı politikalarını, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları söylemleri ile perdelemeye çalışan İsveç’in terör yapılanmalarına desteği medyadan siyasete, sivil toplum yapılanmasından Türkiye’ye iadelerinin önüne geçmek için vatandaşlık verilmesine kadar çeşitleniyor.

TERÖRİSTLERE ÖZEL İNSAN HAKLARI

PKK, FETÖ ve diğer örgütler burada sağlanan ayrıcalıklarla Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini aleni bir şekilde sürdürebiliyor. Türkiye’yi hedef alan terör faaliyetlerini buradan rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Ancak İsveç’in ‘demokrasi ve insan hakları’ aşkı teröristlerle ile sınırlı. Ülkedeki Türklere ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık ile polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakılması görmezden geliniyor. Rusya korkusuyla NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’in günahları saymakla bitmiyor.

1- FETÖ’cülere sığınak oldu

İsveç, FETÖ’nün kritik isimlerine sığınak oldu. İsveç’in ev sahipliği yaptığı bazı FETÖ’cüler şunlar:

Nurettin Aytuğ: FETÖ’nün ‘PKK imamı’ olarak bilinen Irak sorumlusu. 2016’da Kuzey Irak yönetimince yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Konya’da yargılandığı mahkemece 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ardından yasa dışı yollarla İsveç’e kaçtı. 4 yıldır Stockholm’de yaşıyor. Buradan İsveç ve Avrupa medyasına çıkarak kara propaganda yürütüyor.

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Nurettin Aytuğ

Bülent Keneş

PROPAGANDANIN MERKEZİ

Bülent Keneş: Today’s Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni ve örgütün medya imamlarından. 6 yıldır Stockholm’de. Örgütün İsveç merkezli faaliyet gösteren sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom’ın kurucuları arasında. FETÖ’cü darbe girişimini aklamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da Türkiye aleyhine kara propaganda yürütüyor.

Abdullah Bozkurt: Today’s Zaman’ın eski Ankara Temsilcisi ve medya imamı. Darbe girişimi sonrası firar etti ve 6 yıldır Stockholm’de yaşıyor. SCF’nin kurucularından ve bu sözde ‘düşünce kuruluşu’ eliyle İsveç’ten maddi yardım alıyor. İsveç medyasında sık sık boy gösterirken, İsveç’teki Türk STK’ları suçlayan açıklamalar yapıyor. İngilizce yayın yapan bir internet sitesi bulunuyor. Twitter üzerinden de Türkiye aleyhinde kara propaganda gerçekleştiriyor.

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Erkam Tufan Aytav

Abdullah Bozkurt

KONUKLARI TÜRKİYE DÜŞMANLARI

Erkam Tufan Aytav: Elebaşı Fetullah Gülen’in onursal genel başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın başkan yardımcısı. 5 senedir Stockholm’de. YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapıyor ve PKK’lılar başta olmak üzere Türkiye düşmanlarını programa çıkararak Türkiye aleyhine çalışmalar yürütüyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindekie kaçan firari FETÖ’cüleri de ‘solcu, Atatürkçü ve milliyetçi’ olarak göstererek canlı yayına çıkarıyor.

Levent Kenez: FETÖ yanlısı yayın yapan Meydan gazetesinin eski genel yayın yönetmeni. 6 yıldır Stockholm’de. Örgütün Avrupa’da internet üzerinden yayın yapan sitesinde köşe yazısı yazıyor. İsveç’te yaşayan diğer firarilerle bir araya gelerek Türkiye aleyhindeki ortak çalışmalara katılıyor.

Yılmaz Ayten

Levent Kenez

İLTİCA TALEBİNE OLUMLU CEVAP

Yılmaz Ayten: FETÖ’nün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları bünyesinde öğretmendi. Afganistan istihbarat güçlerince Aralık 2017’de gözaltına alındı ve ev hapsine alındı. Birleşmiş Milletler’in Kabil’deki bürosuna müracaat ederek İsveç’e iltica talep etti. İsveç, bu talebi kabul etti.

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Harun Tokak

Harun Tokak: FETÖ’nün ‘Başyüceler’ ya da ‘İstişare Heyeti’ de denilen kurulunun üyelerinden. Örgütün sözde İsrail imamı.

2- Müslümanlara zulme göz yumuyor

Ülkede, Müslümanlara ve Türklere karşı nefret, ayrımcılık ve ırkçılık her geçen gün artıyor. Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar artarken, hükümet saldırılar karşısında sessiz kalıyor. Son dönemde ülkede yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, Linköping kentinde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Sıkı Yön Partisi üyeleri Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde izinsiz bir eylemde Kur’an-ı Kerim yaktı.

Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde bir Müslüman tarafından işletilen marketin önüne domuz kıymasına bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları bırakıldı.

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Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde bir Türk’e ait uzun süredir faaliyette olan hamburger büfesi kundaklandı.

Rinkeby banliyösünde biri İsveç Diyanet Vakfı’na bağlı olan toplam 4 camiye içinde toz bulunan zarflar bırakıldı.

Stockholm’de Fittja Ulu Caminin yanındaki otoparkta bulunan bazı araçlar gece yarısı kundaklandı.

Göteborg’de Mölndal Hastanesi’nde bulunan mescit, 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldı. Mescide giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Kur’an-ı Kerim’lerin sayfalarını yırtarak İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik nefret içerikli yazılar yazdı.

Hesselholm İslam Kütür Derneği’ne ait olan, apartmanın alt katındaki mescit kundaklandı.

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Stockholm Camisi’nin kapısına gamalı haç çizildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, İsveç Teşkilatı’nın Stockholm’deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Binanın duvarına “Afrin”, “Apo”, “PYD”, ‘’YPG” ve “PKK” ifadelerinin yazıldı.

Ragıp Zarakolu

3- Teröristlere vatandaşlık

FETÖ’cüler gibi bölücü terör örgütü PKK’lılar da İsveç’in koruması altında. PKK’nın sözde Avrupa sorumlularından Mehmet Sıraç Bilgin ile örgüt mensupları Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak Türkiye’nin İsveç’ten iadesini istediği isimler. Türkiye’nin bu talebini reddeden İsveç, teröristlere vatandaşlık da verdi.

4- Medyası PKK’nın hizmetinde

İsveç’te PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin ofisi bulunuyor. İsveç, PKK yandaşlarının mitinglerine de izin veriyor. Terör örgütü PKK’ya yakın isimler de İsveç medyasını istediği gibi kullanıyor. İşte o isimler:

Kurdo Baksi: Expressen gazetesine yazı yazan İsveç’in etkili isimlerinden. İsveç Gazeteciler Federasyonu’nun basın dergisinde de Türkiye aleyhine haberler yaptırıyor.

Gülen Avcı: İsveç Liberal Halk Partisi’nin yönetim kurulu üyesi ve eski milletvekili. Expressen gazetesinde Türkiye aleyhine yazılar kaleme alıyor.

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Jonas Sjöstedt: İsveç Sol Parti’nin eski genel başkanı. PKK’nın lobi faaliyetinde aktif rol oynuyor. Selahattin Demirtaş ile tutuklanmadan önce sık sık görüşen isimlerden.

Amineh Kakabaveh

5- Vekilleri de örgütün destekçisi

PKK, İsveç parlamentosunda da aktif temsil ediliyor. Özellikle sol partiler içerisinde siyaset yapan isimler, PKK’ya destek vermelerinin yanı sıra teröristleri Irak’taki örgüt kamplarında ziyaret ederek birlikte poz vermekten kaçınmıyorlar. Bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, İsveç Liberal Halk Partisi Milletvekilleri Sakine Madon ile Fredrik Malm, Sosyal Demokrat Milletvekilleri Serkan Köse ile Kadir Kasirga, Sosyal Demokrat Partili Evin Çetin ve eski milletvekili Jabar Azmin örgüte müzahir siyasetçilerden.

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