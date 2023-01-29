|
Dünya

İsveçli yetkili topu ülkesindeki suç çetelerine attı: PKK'yı onlar finanse ediyor

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkedeki durumuna ilişkin konuştu. Stenström "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullandı.

19:41 . 29/01/2023 Pazar
AA
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström.

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Stenström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının yeniden başlaması için gelecek hafta Türkiye ile temasa geçmeyi düşündüğünü söyledi.

Stenström,
"Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, "Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık." diye konuştu.

"SUÇ ÇETELERİ PKK'YI FİNANSE EDİYOR"

Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.

  • Stenström,
    "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var."
    dedi.


#NATO
#İsveç
#Finlandiya
#PKK
10 dakika önce
default-profile-img
İsveçli yetkili topu ülkesindeki suç çetelerine attı: PKK'yı onlar finanse ediyor
Akdeniz'de 4.4'lük deprem: Hatay'da da hissedildi
Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' diyerek terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' diyerek terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi
Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.