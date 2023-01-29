İsveçli yetkili topu ülkesindeki suç çetelerine attı: PKK'yı onlar finanse ediyor

|
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström.
İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Stenström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının yeniden başlaması için gelecek hafta Türkiye ile temasa geçmeyi düşündüğünü söyledi.
İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, "Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık." diye konuştu.
Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.