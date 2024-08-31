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Dünya

İsveç'te katil İsrail'e lanet Filistin'e destek için yürüyüşü

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek vermek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, gösteri düzenleyerek Stockholm Belediyesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

17:22 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
İsveç
İsveç

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" sonlandırmasını istedi.


Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.


İsrail'e lanet okundu


"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan yüzlerce gösterici, daha sonra Stockholm Belediyesine yürüdü.



ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği "savaş suçlarına" ortak olduğunu savundu.


"Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım"


İsveçli aktivist Nills Rastander, Filistin halkıyla dayanışma için gösteriye katıldığını söyledi.


"Stockholm'de yaşıyorum. Gazze ve şu anda Batı Şeria'da saldırı altındakiler başta olmak üzere Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım."
diyen Rastander, İsveç'te birçok kişinin, yaklaşık bir yıldır
"Filistinlilerin devlet kurma ve işgale karşı kendilerini savunma hakkını"
desteklediğini göstermek için her hafta sokaklara çıktığını söyledi.

Aktivist Carin Morin de "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını ve 1948'den beri süren işgalini protesto etmek için neredeyse her hafta sonu gösteri yapıyoruz. Gazze'deki durumu ve neredeyse hiçbir şey yapmayan İsveç hükümetini protesto ediyorum." diye konuştu.




Şin-Bet Direktörü Gazze Kasabı'nı uyarmış: Katil Netanyahu'nun 7 Ekim'den aylar önce her şeyden haberi varmış

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, 7 Ekim saldırılarından aylar önce Gazze Kasabı Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı iddia edildi. Ayrıca Bar'ın Netanyahu'nun ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştüğü de belirtildi. Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.


#Filistin
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