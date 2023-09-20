İsveç'te Yüksek Mahkeme kararı bozdu: PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edilmeyecek

Öğrencilik yıllarımda İzmir’de Yehova Şahitleri’nin dinî propagandasını yapanlar arasında İsveçlilerin aktif bir şekilde yer aldıklarını biliyordum. Buna rağmen bu faaliyetlerin kapsamı ve uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili tahmin yürütemedim. İskandinav ülkeleri olarak adlandırılan topluluk üyesi ülkelerle ilgili 1970’li yıllardan itibaren ideolojik propaganda yapılıyordu fakat bunun İzmir gibi şehirlerimizdeki dinî faaliyetlerle alakası hakkında bir gündem oluşmuyordu. Hâlbuki o yıllardan itibaren