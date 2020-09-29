İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi: Yeni ücret 33 bin TL

İsviçre'de yapılan referandumla asgari ücret artışı kabul edildi.
İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk pazar günü dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifi için sandık başına gitti.
SAATLİK ÜCRET 190 TL
Referandumda halkın yüzde 57.8'i asgari ücret uygulamasına 'evet' dedi. Buna göre, Cenevre'de saatlik asgari ücret, 23 İsviçre frangı (190 TL) oldu.
Referandumda kabul edilen yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak.
DÜNYANIN EN YÜKSEK ASGAR ÜCRETİ
Böylece, İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücreti verilen ülke oldu. İkinci sırada ise saatlik asgari ücret 19.48 dolar olan Avustralya bulunuyor (13.15 İsviçre frangı).