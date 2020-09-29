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Dünya İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi Yeni ücret 33 bin TL
AVRUPA

İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi: Yeni ücret 33 bin TL

Asgari ücret düzenlemesi için referanduma giden İsviçre'den dünyanın en yüksek asgari ücreti için "evet" kararı çıktı. Referandumda halkın yüzde 57.8'i asgari ücret uygulamasına 'evet' dedi. Buna göre, Cenevre'de saatlik asgari ücret, 23 İsviçre frangı (190 TL) oldu. Kabul edilen yeni yasaya göre aylık ücret 4 bin 100 İsviçre frangı yani 33 bin 800 TL olacak.

Haber Merkezi Diğer
İsveçliler referandumda dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi.
İsveçliler referandumda dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi.

İsviçre'de yapılan referandumla asgari ücret artışı kabul edildi.

İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk pazar günü dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifi için sandık başına gitti.

SAATLİK ÜCRET 190 TL

Referandumda halkın yüzde 57.8'i asgari ücret uygulamasına 'evet' dedi. Buna göre, Cenevre'de saatlik asgari ücret, 23 İsviçre frangı (190 TL) oldu.

Referandumda kabul edilen yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ASGAR ÜCRETİ

Böylece, İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücreti verilen ülke oldu. İkinci sırada ise saatlik asgari ücret 19.48 dolar olan Avustralya bulunuyor (13.15 İsviçre frangı).

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