İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücretine evet dedi: Yeni ücret 33 bin TL

İngiliz sunucu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a işgalci olduklarını hatırlatmıştı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 14 Ağustos tarihinde yayımlanan BBC Hard Talk programında soğuk terler döktüğü anlar yeniden gündeme geldi.



İngiliz sunucu Stephen Sackur, tarihi argümanlarla işgal altında bulundurduğu Azerbaycan topraklarındaki statüsüne meşruiyet kazandırmaya çalışan Paşinyan'a 'işgalci' olduklarını hatırlatmış ve bu program büyük ses getirmişti.



Sackur, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Siz ise, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylemeyi seçiyorsunuz. Siz açıkça barış elçisi değilsiniz.' ifadelerini kullanmıştı.



Paşinyan, ise sunucunun bu sert çıkışı karşısında sadece Dağlık Karabağ'daki sözde hükumeti işaret etmeyi tercih etmişti.

