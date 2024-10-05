İsviçre ile İtalya'nın sınırı yeniden çizilecek

İtalya’da da benzer bir manzara söz konusu. Çevre örgütü Legambiente, kısa bir süre önce Alp sisteminin önemli bir parçası olan Dolomitler’deki Marmolada Buzulu’nun hızla eridiğini ve buzulun 2040 yılına kadar tamamen yok olabileceğini bildirdi.

2022 yılında Marmolada’da büyük bir buzul parçasının çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesi, buzul erimelerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha ortaya koymuştu.