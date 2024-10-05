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İsviçre ile İtalya'nın sınırı yeniden çizilecek

İsviçre ile İtalya'nın sınırı yeniden çizilecek

Seren Som
11:015/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İki ülkenin kurduğu ortak komisyonun kararıyla sınırda 'birkaç metrelik' değişiklik yapılacak.
İki ülkenin kurduğu ortak komisyonun kararıyla sınırda 'birkaç metrelik' değişiklik yapılacak.

İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın Alpler'deki bölümünde, uzun süredir tartışılan bir sınır değişikliği gerçekleşiyor. Alplerdeki buzulların erimesi nedeniyle iki ülke ulusal sınırlarını yeniden çizecek.

İki ülke tarafından kurulan ortak komisyon, Alpler’in Cervino-Matterhorn bölgesindeki Rosa Platosu buzulunun erimesi nedeniyle sınır çizgisini birkaç metre kaydırma kararı aldı.
Bu karar, iklim değişikliğinin bu bölge üzerindeki etkilerinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, geçen yıl alınan bu karar, İsviçre hükümeti tarafından kısa süre önce onaylandı ve İtalya’nın da yakında kabul etmesi bekleniyor.
  • Her iki ülkenin sınırları, ‘Matterhorn’ ve ‘Zermatt’ gibi popüler kayak merkezlerine yakın olan ‘Plateau Rosa’, ‘Carrel Sığınağı’ ve ‘Gobba di Rollin’ bölgelerinde değiştirilecek.
  • Sınırdan etkilenen bölge, İsviçre'nin Zermatt bölgesini de içine alan ve Avrupa'nın beşinci büyük kayak merkezi olan Mattherhorn kayak bölgesi. Yürüyüşçüler ve kayakçılar İsviçre ile İtalya'nın Valtournenche vadisi arasında serbestçe geçiş yapabiliyor.

İtalya küçülecek İsviçre büyüyecek

Anlaşmaya göre, sınırın bazı noktaları İtalya’ya doğru birkaç metre kayacak ve bu durum İsviçre'nin topraklarını genişletecek. Bu değişiklik, coğrafi sınırların iklim değişikliği nedeniyle nasıl yeniden şekillenebileceğini gözler önüne seriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Avrupa Birliği’nin iklim izleme ajansı Copernicus’a göre, Avrupa dünyada en hızlı ısınan kıta.
Alpler’deki buzulların erimesi, sınırların yeniden çizilmesini zorunlu kılacak kadar büyük bir etkiye sahip.

Ekonomik ve idari sonuçları da olacak

Bu sınır değişikliği, yalnızca coğrafi bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik ve idari sonuçlar da doğuracak.
Kayak merkezleri, konaklama tesisleri ve teleferik inşası gibi altyapı projeleri bu yeni sınır düzenlemelerinden etkilenecek.
Ayrıca, bölgedeki acil durum müdahaleleri ve yardım faaliyetleri de bu değişiklikten sonra yeniden planlanmak zorunda kalacak.

2022'de rekor seviyeye çıkmıştı

İsviçre Bilimler Akademisi’nin raporuna göre, ülke genelindeki buzullar 2023 yılında yüzde 4 oranında hacim kaybetti.
Bu oran, 2022 yılında yüzde 6’ya ulaşarak rekor seviyeye çıkmıştı.
Alplerin bazı bölgelerinde ise bu kadar büyük bir buz erimesi yaşandığı için bilim adamları artık bu alanlarda ölçüm yapmayı bile durdurdu. Bu durum, iklim değişikliğinin hızla devam ettiğinin ve doğrudan yaşam alanlarını etkilediğinin açık bir göstergesi.

2040 yılına kadar tamamen yok olacak

İtalya’da da benzer bir manzara söz konusu. Çevre örgütü Legambiente, kısa bir süre önce Alp sisteminin önemli bir parçası olan Dolomitler’deki Marmolada Buzulu’nun hızla eridiğini ve buzulun 2040 yılına kadar tamamen yok olabileceğini bildirdi.
2022 yılında Marmolada’da büyük bir buzul parçasının çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesi, buzul erimelerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha ortaya koymuştu.
Erime, o yıl yaşanan olağandışı sıcaklıklarla bağlantılandırılmıştı.
  • Alplerdeki bu dramatik değişiklikler sadece buzulların kaybıyla sınırlı değil.
    1986’da İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Theodul Buzulu'nda kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları, buzulların erimesi sonucu 2023 yılında ortaya çıktı.
    Bu, sadece coğrafi değil, tarihsel izlerin de iklim değişikliğiyle birlikte nasıl gün yüzüne çıkabileceğini gösteren bir diğer önemli gelişme olarak kaydedildi.

Sınırlar düşündüğümüzden daha sık yeniden çiziliyor

İsviçre'nin ulusal harita ajansı Swisstopo, karayla çevrili İsviçre'nin Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lihtenştayn ile olan 1.935 kilometrelik sınırı boyunca bulunan 7.000 sınır işaretinden sorumlu. Swisstopo, sınır ayarlamalarının sık sık yapıldığını ve genellikle sınır ülkelerindeki bilirkişilerin ölçümlerinin karşılaştırılması ile politikacılar dahil edilmeden çözüldüğünü belirtiyor.


AB kontrolünde bir Filistin devleti: İtalya desteğini açıkladı

Sosyal medyada İtalya'nın Filistin için asker göndermeye hazır olduğu iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan bu söylem aslında hiç zannedildiği gibi değil. Öncelikle iddia bahsi ifade İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bir röportaja verdiği demeçlerden alıntı. Tajani'nin kullandığı ifadelerin tamamıysa şu şekilde "Amacımız, İsrail tarafından tanınan ve İsrail'i tanıyan bir Filistin devletinin kurulması. Bunu için BM'nin yanında askerlerimizi göndermeye hazırız". Bu zaman kadar 'Filistin'e asker göndermek' cümlesini bir defa kurmayan İtalya'nın şimdi bu şekilde bir açıklama yapmasının sebebi; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve AB ülkeleri arasında yeni Filistin devletinin kurulması için yapılan koalisyon çağrısı. Bu sayede de Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini normalleştirilmiş olacak. Ama yeni kurulmak istenen bu devlet Hamas'ın değil AB ülkelerinin kontrolünde olacak. Hedef, bölgeyi İsrail'e teslim etmek.



#İsviçre
#İtalya
#Alpler
#Sınır

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