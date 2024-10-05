İsviçre ile İtalya'nın sınırı yeniden çizilecek

İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın Alpler'deki bölümünde, uzun süredir tartışılan bir sınır değişikliği gerçekleşiyor. Alplerdeki buzulların erimesi nedeniyle iki ülke ulusal sınırlarını yeniden çizecek.
- Her iki ülkenin sınırları, ‘Matterhorn’ ve ‘Zermatt’ gibi popüler kayak merkezlerine yakın olan ‘Plateau Rosa’, ‘Carrel Sığınağı’ ve ‘Gobba di Rollin’ bölgelerinde değiştirilecek.
- Sınırdan etkilenen bölge, İsviçre'nin Zermatt bölgesini de içine alan ve Avrupa'nın beşinci büyük kayak merkezi olan Mattherhorn kayak bölgesi. Yürüyüşçüler ve kayakçılar İsviçre ile İtalya'nın Valtournenche vadisi arasında serbestçe geçiş yapabiliyor.
İtalya küçülecek İsviçre büyüyecek
Ekonomik ve idari sonuçları da olacak
2022'de rekor seviyeye çıkmıştı
2040 yılına kadar tamamen yok olacak
- Alplerdeki bu dramatik değişiklikler sadece buzulların kaybıyla sınırlı değil.1986’da İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Theodul Buzulu'nda kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları, buzulların erimesi sonucu 2023 yılında ortaya çıktı.Bu, sadece coğrafi değil, tarihsel izlerin de iklim değişikliğiyle birlikte nasıl gün yüzüne çıkabileceğini gösteren bir diğer önemli gelişme olarak kaydedildi.
Sınırlar düşündüğümüzden daha sık yeniden çiziliyor
İsviçre'nin ulusal harita ajansı Swisstopo, karayla çevrili İsviçre'nin Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lihtenştayn ile olan 1.935 kilometrelik sınırı boyunca bulunan 7.000 sınır işaretinden sorumlu. Swisstopo, sınır ayarlamalarının sık sık yapıldığını ve genellikle sınır ülkelerindeki bilirkişilerin ölçümlerinin karşılaştırılması ile politikacılar dahil edilmeden çözüldüğünü belirtiyor.