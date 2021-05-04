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Dünya İsviçre Türk Toplumu binasına yapılan bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi
AVRUPA

İsviçre Türk Toplumu binasına yapılan bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi

İsviçre’nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna 29 Nisan’da koyulan patlamaya hazır bombayı terör örgütü PKK üstlendi. Saldırının, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen terörist Sinan Dersim’in intikamı için planlandığı söylendi.

Haber Merkezi İHA
İsviçre Türk Toplumu binasına yapılan bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi
Terör örgütü PKK yandaşları, son aylarda İsviçre’deki Türk iş yerlerine ve kuruluşlarına yönelik çok sayıda saldırı düzenledi.

İsviçre’nin Zürih kentinin Rümlang bölgesinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusunda geçtiğimiz perşembe günü patlamaya hazır bir bomba bulunmuş, bölge güvenlik çemberine alınmıştı.

Türk toplumuna yönelik söz konusu saldırımı girişiminin arkasından terör örgütü PKK çıktı.

EYLEMİN NEDENİ PENÇE OPERASYONLARI

Eylemi üstlenen terör örgütünün yandaşları tarafından "Tages-Anzeiger" gazetesine mektup gönderildiği, eylemin Türkiye’nin Kuzey Irak’a gerçekleştirdiği hava operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilenSinan Dersim adlı teröristin intikamını almak için yapıldığı belirtildi.

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  • Ne olmuştu?
  • Geçtiğimiz 29 Nisan’da İsviçre Türk Toplumu’nun Rümlang’daki merkez binasının posta kutusuna patlamaya hazır bomba düzeneği koyulmuş, İTT Başkanı Şeref Yıldız durumu fark edip polise ihbarda bulunmuştu. Bomba düzeneğinin etkisiz hale getirilmesi için 4 saatlik titiz bir çalışma yürütülmüştü. Bomba imha ekibi, bombalı saldırılar için tasarlanan özel bir robotla bombayı zırhlı bir kasanın içine koyarak operasyonu sonlandırmıştı.

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