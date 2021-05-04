İsviçre Türk Toplumu binasına yapılan bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi

Slovenya'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkentte bulunan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, 'Slovenya'dan ayrılmadan önce Müftü Grabus'la birlikte Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezini ziyaret ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun' dedi.