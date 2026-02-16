İsviçre'de tren kazası: Raydan çıktı

Bölge polisi, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trenin tahliyesinin devam ettiğini kaydederek, kazanın kesin nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz detaylı bilgi bulunmadığını aktardı.

Federal Demir Yolları (CFF) tarafından yapılan açıklamada, bölgede çığ düşmesi nedeniyle Goppenstein ile Brig arasındaki tren trafiğinin 17 Şubat saat 04.00'e kadar durdurulduğu ifade edildi.