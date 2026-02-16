Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsviçre'de tren kazası: Raydan çıktı

İsviçre'de tren kazası: Raydan çıktı

13:3516/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İsviçre
İsviçre

İsviçre’nin güneybatısındaki Valais kantonunda 80 yolcuyu taşıyan bir trenin raydan çıktığı bildirildi.

İsviçre'nin Valais kantonundaki Goppenstein yakınlarında saat 07.00 sıralarında bir trenin raydan çıktığı belirtildi.

Bölge polisi, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trenin tahliyesinin devam ettiğini kaydederek, kazanın kesin nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz detaylı bilgi bulunmadığını aktardı.

Federal Demir Yolları (CFF) tarafından yapılan açıklamada, bölgede çığ düşmesi nedeniyle Goppenstein ile Brig arasındaki tren trafiğinin 17 Şubat saat 04.00'e kadar durdurulduğu ifade edildi.




#İsviçre
#kaza
#tren kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir başvuru parası iadesi zaman yatacak?