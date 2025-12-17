İtalya dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına ve AB-MERCOSUR anlaşmasına mesafeli

"Sürdürülebilir bir çözüm bulmak hiç de kolay olmayacak. İtalya, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda da kararlıdır. Kiev'e yönelik her türlü destek aracı, değerlerimize ve hukuk devletinin dayandığı kurallara her zaman saygılı olmalıdır. İtalya, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin düzenlemeye desteğini çekmemeye karar verdi ancak bunların kullanımına dair herhangi bir kararı onaylamadı. Dondurulmuş varlıkların olası kullanımı gibi hukuki, mali ve kurumsal açıdan bu denli önemli kararlar sadece liderler düzeyinde alınabilir."