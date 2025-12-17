İtalya dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına ve AB-MERCOSUR anlaşmasına mesafeli

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) içinde tartışılan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına dair sürdürülebilir bir çözüm bulmanın kolay olmayacağını, ayrıca AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ilerleyen günlerde imzalanmasının "erken" olduğuna inandıklarını söyledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 18-19 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Meloni, zirve gündemindeki konular ile bunlara ilişkin hükümetinin tutumuna dair parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde genel kurula hitap etti.
İtalya Başbakanı, Moskova'nın müzakere etmeye isteksiz olduğunu, Donbas bölgesiyle ilgili "mantıksız talepler"de bulunduğunu ve toprak sorununun müzakerelerde aşılması en zor engellerden olduğunu söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Aralık'taki Ukrayna'da barışa yönelik toplantının yapıcı ve birlik içinde geçtiğini aktaran Meloni, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda rakip olmadığını aksine aynı hedef ve bakış açısını paylaştıklarını ancak farklı coğrafi konumları nedeniyle bu hedeflerin tamamen örtüşmeyebileceğini kaydetti.
Meloni, İtalya'nın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını da yineledi.
İtalya'nın dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına ilişkin tutumu
Başbakan Meloni konuşmasında, yarınki AB Zirvesi'nin başlıca konularından olan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına dair, şunları kaydetti:
Meloni, varlıkların dondurulmasıyla elde edilecek likiditenin önerilen kullanımına ilişkin potansiyel riskler, özellikle misilleme niteliğindeki veya ulusal bütçeler üzerinde yeni ağır yükler getirecek riskler konusunda da açıklama talep edeceklerini dile getirdi.
Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına yönelik her türlü çözüme açık olduklarını aktaran Meloni, ancak Kiev'e destek ile hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve mali istikrara saygı arasında en iyi dengeyi sağlayabilecek olanı tercih etmeyi amaçladıklarını ve bunların zorla yaptırılamayacak karmaşık kararlar olduğunu vurguladı.
İtalya AB-MERCOSUR anlaşması için 2026'yı işaret etti
AB ile MERCOSUR arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına dair İtalya'nın çekinceleri olduğu ve bu aşamada imzaya onay vermeyeceğine ilişkin haberleri de doğrulayan Meloni, "Öngörüldüğü gibi birkaç gün içinde anlaşmayı imzalamanın bizim için henüz erken olduğuna inanıyoruz. Tarım sektörünü korumaya yönelik ek önlemler paketinin tamamlanmasını beklememiz ve aynı zamanda bunu çiftçilerimizle açıklayıp tartışmamız gerekiyor" dedi.
Meloni'den AB Komisyonuna çok yıllı mali bütçe eleştirisi
AB Komisyonun önerdiği 2028-2034 dönemi için önerdiği çok yıllık bütçeyi eleştiren Meloni, bunun mevcut haliyle İtalya için kabul edilemez olduğunu söyledi.
Başbakan ayrıca AB'nin Brüksel'deki bir binayı yenilemek için 800 milyon avronun üzerinde tahmin edilen kaynak ayrılmasının gözden geçirilmesini istedi.
Meloni, AB'nin gerçek düşmanının karar alma konusundaki beceriksizliği olduğunu da söyledi.