İtalya'da geri adım: Filistin destekçisi imam serbest bırakıldı

İtalya’da Filistin’e destek vermesi nedeniyle kamu güvenliğine risk oluşturduğu gerekçesiyle hakkında "sınır dışı" edilme süreci başlatılan Mısırlı imam Muhammed Şahin'in avukatları aracılığıyla Torino İstinaf Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi. İktidar partileri, mahkemenin bu kararının "utanç verici" olduğunu ifade etti.
İtalya’da Torino İstinaf Mahkemesi, Filistin'e destek gösterisinde sarf ettiği sözlerden ötürü kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı edilme süreci başlatılan Mısırlı imam Muhammed Şahin'in serbest bırakılmasına karar verdi.
"Mahkemenin kararı 'utanç verici'"
İstinaf mahkemesi, Şahin'in sözlerinin, hakkındaki sınır dışı edilme kararının gerekçesi olan kamu güvenliğine tehdit oluşturmayı içermediği yönündeki savunma tarafının itirazını kabul ederek, Mısırlı imamın tutulduğu geri gönderme merkezinden salıverilmesine hükmetti.
Bir süredir Şahin'in söylediklerinin suç teşkil etmediği ve kendisinin Mısır'a geri gönderilmemesi konusunda kampanya yapan muhalefetteki sol partiler, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ise Torino İstinaf Mahkemesinin bu kararını memnuniyetle karşıladı.
Başkent Roma'da da 13 Aralık'ta yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, birçok gösterici Şahin'in serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.