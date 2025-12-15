İtalya'da geri adım: Filistin destekçisi imam serbest bırakıldı

"bir ihlal ya da şiddet olmadığını"

"bir ihlal ya da şiddet olmadığını"

edilme süreci başlatılan ve 24 Kasım'dan bu yana Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta'daki göçmen geri gönderme merkezinde tutulan Şahin'in, avukatları aracılığıyla Torino İstinaf Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi.

İstinaf mahkemesi, Şahin'in sözlerinin, hakkındaki sınır dışı edilme kararının gerekçesi olan kamu güvenliğine tehdit oluşturmayı içermediği yönündeki savunma tarafının itirazını kabul ederek, Mısırlı imamın tutulduğu geri gönderme merkezinden salıverilmesine hükmetti.

Bir süredir Şahin'in söylediklerinin suç teşkil etmediği ve kendisinin Mısır'a geri gönderilmemesi konusunda kampanya yapan muhalefetteki sol partiler, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ise Torino İstinaf Mahkemesinin bu kararını memnuniyetle karşıladı.