İtalya'da hükümet Küresel Sumud Filosu'nu yola devam etmenin "riskleri" konusunda uyardı

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle Akdeniz'deki farklı noktalardan bu ay içinde denize açılan Küresel Sumud Filosu yoluna devam ederken, filonun yolculuğu İtalya'da tartışma konusu oldu.





Ulusal basındaki haberlere göre, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, geçen hafta gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da desteğini aldığı, İsrail ablukasının zorlanmadan filonun taşıdığı yardımların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bırakılması ve oradan da Kudüs Latin Patrikhanesi üzerinden Gazze'ye ulaştırılması önerisi konusunda, filonun İtalyan katılımcılarına baskısını artırdı.





Filodaki İtalyan heyeti, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın bu önerisini geri çevirse de görüşmeler için Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia'yı Girit Adası’ndan Roma’ya gönderdi. Delia, dün Roma’da Savunma Bakanı Guido Crosetto ve muhalefet liderleri ile bir araya gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de telefonda görüştü.





Savunma Bakanı Crosetto, basına yaptığı açıklamada, Delia nezdinde filoyu, İsrail ablukasını kırma planlarını sürdürmeleri halinde "bunun dramatik sonuçlar doğurma riski taşıdığı konusunda" uyardığını belirtti.





Crosetto, Gazze'deki Filistinli sivillere yardım ulaştırmak için kanalların zaten mevcut olduğunu savunarak, "sorumluluk duygusunun hakim olması için her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısında bulundu. Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Delia, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, "Hükümet şu anda yalnızca daha önce yaptığı ve bizim de reddettiğimiz önerileri yinelemekle yetindi." dedi. Delia, İtalyan hükümetinin şu anda Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın üzerinden yardımların gönderilmesi fikrini sahiplendiğini belirterek, "Onların (Kardinal Pizzaballa'nın ağı) Gazze Şeridi'nde bir dağıtım ağı var, bu da yardımların gerçekten Gazze halkına ulaşmasını sağlayabilecek en uygun yol gibi görünüyordu. Masada birkaç seçenek vardı ama hükümetin müdahalesi nedeniyle bunları geliştiremedik." diye konuştu.





Delia, Rainews24 kanalına verdiği röportajda da Bakan Crosetto’nun risklere dair uyarısı için de "Elbette, bu hesaba katıldı. Biz halen birilerinin İsrail’e bunun barışçıl bir misyon olduğunu ve öyle muamele edilmesi gerektiğini söylemesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak Partisi lideri Angelo Bonelli de aynı kanalda katıldığı bir programda, filoyu vazgeçirme yönelik çağrıları eleştirerek, "Kimse İsrail'e bir şey demiyor, yapmaması gereken yapıyorsun demiyor, herkes barışçıl amaçlı yola filoya sesini yükseltiyor." dedi. Bu arada, basındaki haberlere göre, İtalyan katılımcılar, Gazze'ye gitmek konusunda "kararlı" oldukları mesajını veriyor.





Filodaki İtalyan parlamenterler "ablukayı zorlamak" fikrine karşı





Filoda yer alan 4 İtalyan parlamenterden ikisi, Demokratik Partinin (PD) Temsiciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ve PD Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Annalisa Corrado, "Fanpage" isimli internet sitesine yaptıkları açıklamada, Gazze'ye insani yardım misyonuna devam etme niyetlerini doğruladı ancak ablukayı kırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

AP Milletvekili Corrado, "Bu konudaki tutumumuzu değiştirmedik. Filo'yu desteklemek, medya ve siyasi görünürlük kazandırmak, kurumsal rolümüzle 'demokratik refakat' dediğimiz şeyi gerçekleştirmek için buradayız. Zira İtalyan hükümeti, İspanya'nın yaptığı gibi filodaki İtalyanlar için diplomatik korumayı artırmayı reddetti." yorumunu yaptı.





Corrado, amaçlarının insani yardımları götürmek olduğunu kuşatmayı aşmak istediklerini ancak, "ablukayı zorlamanın farklı bir şey olduğunu" öne sürerek, "40 yelkenlinin İsrail ordusunun ablukasını zorladığını hayal edebiliyor musunuz? Ablukayı zorlamak ve hayatları riske atmak, Filo'nun belirlediği ilkelerin bir parçası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Scotto da "Barışçıl ve şiddet içermeyen bir göreve katıldığımız için ablukayı zorlama niyetimiz yok." ifadesini kullandı. Küresel Sumud Filosu'nda 4’ü parlamenter olmak üzere 40 kadar İtalyan bulunuyor.











