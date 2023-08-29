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Dünya

İtalya'da mucize kurtuluş: Beşinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı

İtalya'da 37 yaşındaki Mattia Aguzzi isimli şahıs, 5. kattan düşmek üzere olan küçük çocuğu kollarını açarak yakaladı. Aguzzi ülkede kahraman ilan edildi.

09:49 . 29/08/2023 Salı
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Küçük çocuğu kurtaran genç adam kahraman ilan edildi.

Küçük çocuğu kurtaran genç adam kahraman ilan edildi.

İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Torino şehrinde, şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 37 yaşındaki Mattia Aguzzi isimli adam, kız arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Aguzzi, o esnada bulundukları cadde üzerindeki bir binadan gelen çığlık seslerini duydu.

Beşinci kattan düşen küçük çocuğu yakaladı

Binanın önüne giden Aguzzi, 5 yaşındaki kızın balkon korkuluklarından sarktığını ve düşeceğini fark edince kollarını açıp, kızı havada yakalayarak hayatını kurtardı. Beşinci kattan düşen küçük kızı havada yakaladığı esnada çarpmanın etkisiyle yere düşen ikili, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Sadece elleriyle tutunuyordu, bacakları havadaydı"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'ya yaşadıklarını anlatan Aguzzi, "Küçük kızın balkonun köşesine doğru eğildiğini gören bir adamın çığlık attığını duydum. Çocuk, daha sonra balkon korkuluklarına çıkarak daha da eğildi. Sadece elleriyle tutunuyordu, bacakları havadaydı." dedi.

"Balkonun altına geçip onu yakalama umuduyla kollarımı açtım"

Bankacı, o anda içgüdüsel davrandığını belirterek, "Düşünecek vakit yoktu. Balkonun altına geçip onu yakalama umuduyla kollarımı açtım. Atladığında göğsüme çarptı, onu tutuverdim. Fakat çarpmanın etkisiyle ikimiz de yere düştük." ifadelerini kullandı.

Kahraman ilan edildi

Öte yandan bir anda ülke gündemine oturan 37 yaşındaki adama İtalyan siyasetçilerden tebrik yağdı.

Aguzzi, ülkede kahraman ilan edildi.




#Mattia Aguzzi
#İtalya
#Piyemonte
20 dakika önce
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