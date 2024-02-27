İzlanda'yı Eurovision'da Filistin asıllı şarkıcı temsil edebilir

2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başladığında birçok Batılı ülke Rusya’yı kıyasıya eleştirip, ambargolar koyup ekonomik olarak Rusya’yı köşeye sıkıştırmaya karar verdiler ve bu yönde adımlar attılar. Attıkları bu adımların neticesinde de kendi ülkelerinde özellikle ekonomik alanda birçok sıkıntıya neden oldular. Atılan adımlar ve Rus ve Rusya nefreti o kadar ileri gitti ki okullarda, ortaokul, lise dönemi değil, üniversitelerde bile, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarları bile yasaklamak