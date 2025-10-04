Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae (fotoğrafta) oldu. Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, başkent Tokyo'daki parti binasına geldi.
#Japonya
#Takaiçi Sanae
#Başbakan