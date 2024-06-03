|
Dünya

Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Noto Yarımadası'nda yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü. Bölgedeki nükleer santrallerde anormallik saptanmadı.

08:17 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:18 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.
JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.


Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi.


Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.


Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.


Beş bina çöktü

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.


Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.


Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.


Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı

İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.


East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.


JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.



#Japonya
#deprem
#artçı sarsıntı
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi