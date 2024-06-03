Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem

Küçükçekmece’de dün İstanbul’da kentsel dönüşümün ne kadar gerekli ve acil olduğunu gösteren bir facia yaşandı. 36 yıllık 4 katlı bina herhangi bir deprem olmadan 3 saniyede yerle bir oldu. Türkmenistan uyruklu bir kişi hayatını kaybederken enkazdan 8 kişi yaralı kurtarıldı.