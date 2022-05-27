Dünya Joe Biden Putin tüm Avrupayı NATOlaştırdı
AMERİKA

Joe Biden: Putin tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" söyledi.

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Haber Merkezi AA
Joe Biden: Putin tüm Avrupayı NATOlaştırdı
ABD Başkanı Joe Biden

Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

ABD'nin son dönemdeki liderliğine değinen Biden, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar ve Ukrayna'ya yardımlar konusunda öncü rol üstlendiğini söyledi.

Biden, "Putin sadece Ukrayna'yı ele geçirmek istemiyor, gerçekten Ukrayna halkının kültürünü ve kimliğini yok etmek istiyor. Okulları, bakım evlerini, hastaneleri, müzeleri vurmasının başka bir nedeni olamaz." dedi.

'Tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı'

  • ABD'nin son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine verdiği desteğe de işaret eden Biden, "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak hepsini NATO'laştırdı." diye konuştu.

Biden'dan Kuzey Kore gafı

Biden'ın konuşmasında, Rusya'ya yaptırımlar konusunda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" demesi ise dikkati çekti.

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Kuzey Kore'den Biden'a füzeli gözdağı: Peş peşe üç tane fırlattı
FOTOĞRAF 13
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.
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Başkanlığa göre, Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 06.00'da 1 kıtalararası, 06.37 ve 06.42'de 2 balistik füze fırlatıldı.
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İlk füze 550 kilometre irtifada 300 kilometre, ikinci füze ise 50 kilometre irtifada 750 kilometre seyrederek, ülkenin doğu kıyılarına düştü.
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Üçüncü füzenin ise 20 kilometre irtifaya ulaşıp radardan kaybolduğu kaydedildi.
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Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, füzelerin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.
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Bakan Kişi, \"Füze denemeleri dahil Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin Japonya ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini\" söyledi.
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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, denemeleri \"(Kuzey Kore'nin) yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkileri\" olarak niteledi.
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Denemelerin, Tokyo'nun ev sahipliğinde Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katıldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu \"Quad\" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
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ABD Başkanı Joe Biden, Asya'yı terkettikten saatler sonra Kim Jong-un düğmeye bastı. <br>
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Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.
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Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.<br><br>
Title
Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.<br><br>
Title
Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.<br><br>
Kuzey Kore'den Biden'a füzeli gözdağı: Peş peşe üç tane fırlattı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere üç balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.Füzelerin fırlatılışı ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisini bitirmesinden saatler sonrasına denk geldi.

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