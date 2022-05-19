Dünya Joe Bidenın Twitter takipçilerinin yarısı sahte iddiası
AMERİKA

Joe Biden’ın Twitter takipçilerinin yarısı sahte iddiası

ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğunu iddia etti.

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Haber Merkezi İHA
Joe Biden’ın Twitter takipçilerinin yarısı sahte iddiası
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın, sosyal medya platformu Twitter hesabındaki takipçilerinin yaklaşık yarısının sahte olduğu iddia edildi. İddianın sahibi, ABD’nin Washington eyaleti merkezli SparkToro yazılım şirketi…

‘Konum ve profilden belli’

Şirketten yapılan açıklamada, Twitter’da 22,3 milyon takipçisi bulunan Biden’ın takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğu, bunun; konum, profil resimleri gibi çeşitli faktörlerin incelenerek, bir denetim aracı tarafından tespit edildiği belirtildi.

‘Elon Musk’ın takipçileri de sahte’

SparkToro yazılım şirketi, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Tesla şirketinin CEO'su ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk’ın Twitter takipçilerinin de yüzde 53,3’ünün sahte olduğunu iddia etmişti.

“2 bin hesabın örneği analiz edildi”

SparkToro tarafından yapılan açıklamada, “Denetimlerde Elon Musk’ın takipçilerindeki 100 bin hesaptan rastgele 2 bin hesabın örneği analiz edilerek, spam, bot ve düşük kaliteli hesaplarla ilişkili 25’ten fazla faktör değerlendiriliyor.” denildi.

Türkiyede hızla yayılıyor

Türkiye'de hızla yayılıyor

Önlem olarak terminatör böcekler devrede.
Takipçilerinin yarısı sahte

Takipçilerinin yarısı sahte

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Mavi Vatanda büyük gün

Dördüncü sondaj gemisi bugün geliyor.

​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

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